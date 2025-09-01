לוחם גולני שם קץ לחייו בבסיס בצפון הארץ

לוחם גולני בשירות סדיר שם קץ לחייו היום (שני). הוא אותר מוקדם יותר היום ללא רוח חיים בבסיס בצפון הארץ. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירה, עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. 18 חיילים שמו קץ לחייהם מתחילת השנה.

לפני כשבועיים שם קץ לחייו סרן יוסף חיים אשרף, לוחם מילואים בן 28 מטבריה. הוא אותר ביער שוויץ ליד רמת פוריה. מצה"ל נמסר כי בעקבות האירוע נפתחה חקירה של המשטרה הצבאית החוקרת.

בצל גל ההתאבדויות הגואה בשורות צה"ל, הודיע בסוף חודש יולי ראש אגף כוח האדם בצה"ל, אלוף דדו בר כליפא, כי הורה על הקמת ועדה לבחינת המענה הניתן לחיילים משוחררים ולאנשי מילואים שאינם בשירות פעיל, ששמו קץ לחייהם בעקבות שירותם הצבאי.

הודעתו של בר כליפא הגיעה לאחר הבשורה הקשה על מותו של רועי וסרשטיין, בן 24 מנתניה, חובש קרבי שהשתחרר מסבב מילואים ארוך בחודש מאי, אשר שם קץ לחייו בביתו. ואחיו של רועי סיפר בריאיון בכאן חדשות: "אחי היה לוחם בכל רמ"ח אבריו, עשה מאות ימי מילואים כחובש קרבי בחטיבה 401". לדבריו, אין לו ספק כי "המלחמה והמראות הקשים שהתמודד איתם הובילו להחלטה שלו לשים קץ לחייו. הוא לא היה יכול יותר".