בכיר במוסד על מבצע הביפרים: "רעיון שניתן לכנותו פנטזיה"
ג', קצין גיוס והפעלת סוכנים במוסד, דיבר במהלך קבלת פרס לביטחון ישראל: "בזכות שיתוף פעולה בין צה"ל, המוסד והתעשיות הביטחוניות הפנטזיה הזאת הפכה למציאות רבת השפעה"
מחבר גילי כהן
מכשיר קשר שהתפוצץ בבעל בק
מכשיר קשר שהתפוצץ בבעל בק צילום: AP Photo

"מבצע זה נולד כאשר רעיון טכנולוגי שאפתני, שלא ניתן אלא לכנותו פנטזיה פגש באנשי הטכנולוגיה הטובים ביותר", כך התייחס היום (שלישי) למבצע הביפרים בלבנון ג', קצין גיוס והפעלת סוכנים במוסד.

ג' אמר את הדברים במהלך קבלת פרס לביטחון ישראל בבית הנשיא. הוא הוסיף: "בזכות שיתוף פעולה בין צה״ל, המוסד, מפא״ת, התעשיות הביטחוניות והאקדמיה, הפנטזיה הזו הפכה למציאות רבת השפעה.

"עם זאת, טכנולוגיה פורצת דרך אינה מספיקה בפני עצמה. נדרש מודיעין מדויק ויכולת מבצעית נועזת, לעיתים תוך סיכון חיים בלב מדינת אויב, כדי להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי".

ג' התייחס גם לחיסול מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה ואמר בהקשר זה: "במבצע לחיסול נסראללה פעלו סוכני המוסד באומץ לב ונחישות תחת אש בלב ביירות כדי להביא את המודיעין המדויק למבצע.

לדבריו: "ה-27 בספטמבר ייזכר כנקודת מפנה היסטורית, אשר חתמה עשרת ימי לחימה עצימה שתחילתם במבצע הביפרים. עשרה ימים בהם נשברה רוחו של ארגון הטרור, ונפגעו אנושות יכולותיו הצבאיות. המבצעים הזוכים בפרס השנה ממחישים כתמיד את הערך המוסף של שילוב הזרועות בין הגופים השונים".

