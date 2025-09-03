דיווח

"תמונות לוויין חושפות בנייה של מתחם חדש בכור בדימונה"

"תמונות לוויין חושפות בנייה של מתחם חדש בכור בדימונה"
מומחים שבחנו צילומי לוויין מתחילת חודש יולי טענו כי זיהו האצה בבנייה בכור בדימונה: "ייתכן שמדובר בעבודות לבניית כור חדש של מים כבדים או מתקן להרכבת נשק גרעיני" | התצלומים - והטענות
מחבר רם ברנדס ואיתמר מרגלית
  • רם ברנדס ואיתמר מרגלית
Getting your Trinity Audio player ready...
צילומי לוויין של הכור בדימונה, 03.09.25
צילומי לוויין של הכור בדימונה, 03.09.25 צילום: Planet Labs PBC via AP

סוכנות הידיעות AP פרסמה הבוקר (רביעי) שני תצלומי לוויין חדשים מאזור הכור הגרעיני בדימונה, המראים לטענת הדיווח בנייה מואצת במקום והרחבתו באמצעות מתחם חדש.

על פי הדיווח, שבעה מומחים שבחנו את תצלומי הלוויין, שמתוארכים ל-5 ביולי 2025, סבורים כי העבודות בכור הואצו, אך חלוקים בנוגע לייעודן. חלקם טוענים כי מדובר בעבודות ל"בניית כור חדש של מים כבדים", וחלקם סבורים כי אלה עבודות לבניית "מתקן להרכבת נשק גרעיני". המומחים קשרו את העבודות ל"תוכנית הגרעין הישראלית", וטענו כי הן נמצאות בשלבים מוקדמים.

"המתחם החדש" מתוך צילומי הלוויין (צילום: Planet Labs PBC via AP)
(צילום: Planet Labs PBC via AP)

הקריה למחקר גרעיני בדימונה הוקמה בשנות ה־50 ביוזמת ראש הממשלה דוד בן גוריון ובסיוע צרפת, וסביבה נפוצו דיווחים רבים בנוגע לאופי הפעילות בה. מאז שנות ה־60 ישראל נוקטת במדיניות של "עמימות גרעינית", כאשר המטרה המוצהרת שלה להקמת הכור היא לטובת מחקר מדעי. על פי דיווחים זרים הכור משמש בפועל כלב התוכנית הגרעינית של ישראל לטובת מטרות צבאיות.

בשנת 1986 חשף מרדכי ואנונו, טכנאי לשעבר בכור, בפני העיתון הבריטי "סאנדיי טיימס" מידע ותמונות מהכור שהעידו על יכולת גרעינית צבאית של ישראל. ואנונו נידון ל־18 שנות מאסר ושוחרר ב־2004 תחת מגבלות תנועה ופרסום. 

עוד בנושא

דגל איראן

באיראן טוענים: בידינו "מסמכי גרעין רגישים" של ישראל

דורון בוכובזה, מבאר שבע, חשוד בריגול עבור איראן

אישום: תושב ב"ש הציע מידע לאיראן וטען שיש לו גישה לכור

 

תגיות |
בחירת העורכת
  • תלמידות חרדיות בביתר עילית
    "שינינו לשם משפחה אשכנזי כדי שיתקבלו לתלמוד תורה"
  • סלין דיון בסרטון ששודר בחצי גמר האירוויזיון, בחודש מאי
    דיווח: זאת הסיבה לביטול הופעתה של סלין דיון באירוויזיון
  • רני בלייר
    איך לגדול בעוטף עזה הוליד את הסדרה "שבתות וחגים"?
  • גלי בהרב מיארה
    למה הממשלה לא מצליחה לפטר את היועמ"שית?
  • שגריר ישראל בטיקטוק: איתיי בנדה שר ב-40 שפות ומשנה את דעת הקהל המוסלמי
    שגריר ישראל בטיקטוק: איתי בנדה משנה את דעת הקהל המוסלמי

אולי יעניין אותך