"תמונות לוויין חושפות בנייה של מתחם חדש בכור בדימונה"

מומחים שבחנו צילומי לוויין מתחילת חודש יולי טענו כי זיהו האצה בבנייה בכור בדימונה: "ייתכן שמדובר בעבודות לבניית כור חדש של מים כבדים או מתקן להרכבת נשק גרעיני" | התצלומים - והטענות

סוכנות הידיעות AP פרסמה הבוקר (רביעי) שני תצלומי לוויין חדשים מאזור הכור הגרעיני בדימונה, המראים לטענת הדיווח בנייה מואצת במקום והרחבתו באמצעות מתחם חדש.

על פי הדיווח, שבעה מומחים שבחנו את תצלומי הלוויין, שמתוארכים ל-5 ביולי 2025, סבורים כי העבודות בכור הואצו, אך חלוקים בנוגע לייעודן. חלקם טוענים כי מדובר בעבודות ל"בניית כור חדש של מים כבדים", וחלקם סבורים כי אלה עבודות לבניית "מתקן להרכבת נשק גרעיני". המומחים קשרו את העבודות ל"תוכנית הגרעין הישראלית", וטענו כי הן נמצאות בשלבים מוקדמים.

"המתחם החדש" מתוך צילומי הלוויין (צילום: Planet Labs PBC via AP)

(צילום: Planet Labs PBC via AP)

הקריה למחקר גרעיני בדימונה הוקמה בשנות ה־50 ביוזמת ראש הממשלה דוד בן גוריון ובסיוע צרפת, וסביבה נפוצו דיווחים רבים בנוגע לאופי הפעילות בה. מאז שנות ה־60 ישראל נוקטת במדיניות של "עמימות גרעינית", כאשר המטרה המוצהרת שלה להקמת הכור היא לטובת מחקר מדעי. על פי דיווחים זרים הכור משמש בפועל כלב התוכנית הגרעינית של ישראל לטובת מטרות צבאיות.

בשנת 1986 חשף מרדכי ואנונו, טכנאי לשעבר בכור, בפני העיתון הבריטי "סאנדיי טיימס" מידע ותמונות מהכור שהעידו על יכולת גרעינית צבאית של ישראל. ואנונו נידון ל־18 שנות מאסר ושוחרר ב־2004 תחת מגבלות תנועה ופרסום.