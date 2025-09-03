באמירויות מזהירים מפני סיפוח יו"ש: "יערער על רוח הסכמי אברהם"

גורם באיחוד האמירויות הזהיר מהתוכנית לספח את שטחי יו"ש לישראל: "סיפוח הוא קו אדום עבורנו". במקביל, השר סמוטריץ ממשיך לקדם את התוכנית: "הגיע העת להוריד מן הפרק את רעיון חלוקת הארץ"

גורם רשמי באיחוד האמירויות העביר היום (רביעי) מסר לפיו סיפוח "שטחים בגדה המערבית בידי ישראל יהווה קו אדום עבור איחוד האמירויות".

הגורם קרא לישראל להשהות כל תוכנית לסיפוח שטחים הוסיף כי מהלך כזה: "יערער בצורה חמורה על רוח הסכמי אברהם לנירמול היחסים עם ישראל". לדברי הגורם האמירותי "לא ניתן לאפשר לקיצונים להכתיב מדיניות אזורית".

בתוך כך, השר בצלאל סמוטריץ' התייחס היום לתוכניתו להחלת ריבונות ביו"ש ואמר בין היתר: "הקונצנזוס הרחב בעד הריבונות הוא תוצר ישיר של הבנה עמוקה שלעולם לא נוכל להסכים לאיום קיומי להתבסס בתוכנו ושאחרי עשרות שנים של גמגום הגיע העת לומר זאת בבירור ולפעול בהתאם".

לדברי השר סמוטריץ': "הגיע העת להחיל את הריבונות הישראלית ביהודה ושומרון ולהוריד מן הפרק אחת ולתמיד את רעיון חלוקת הארץ הקטנטנה שלנו והקמת מדינת טרור במרכזה. בבוקר 7 באוקטובר ובמלחמת הקיום שאנו מנהלים מאז הבטחנו לעצמנו שלעולם לא עוד".

לאחר ההצהרה של השר סמוטריץ' פרסם משרד החוץ הפלסטיני הודעת גינוי בה נאמר בין היתר: "הקריאות של סמוטריץ הן איום על הסיכוי שמדינה פלסטינית תתממש בשטח בהתאם לעקרון פתרון שתי המדינות".

גם משרד החוץ הירדני פרסם הודעת גינוי לתוכנית סמוטריץ'. לטענת משרד החוץ בעמאן, הצהרות השר סמוטריץ' מהוות "הסלמה מסוכנת והפרה בוטה של החוק הבינלאומי". בהודעה נכתב כי "ההצהרות הגזעניות של בכירים בישראל מאיימות על ביטחון ויציבות האזור כולו".