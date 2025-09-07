בשל העלייה במספר פצועי צה"ל: הוועדה שתוקם לשיפור הטיפול

ועדה ציבורית חדשה, המשותפת למשרדי הביטחון והאוצר, תפעל להרחבת המענה לשיפור הטיפול והשיקום של פצועות ופצועי צה"ל. בין סמכויותיה: בחינת תהליך ההכרה כנכה צה"ל וייעולו

משרדי הביטחון והאוצר הכריזו הבוקר (ראשון) על הקמת ועדה ציבורית משותפת להרחבת המענה לשיפור הטיפול והשיקום של פצועות ופצועי צה"ל. הוועדה תוקם, בין היתר, על רקע הגידול חסר התקדים במספר הפצועים מתחילת המלחמה.

סמכויות הוועדה יכללו את בחינת תהליך ההכרה כנכה צה"ל וייעולו; מענה לפצועים מבחינת טיפול רפואי ושיקום, בדגש על שילוב בתעסוקה; בחינת מבנה התגמולים ופישוט השיטה; תמיכה בבני משפחות הפצועים; הגדרת אחריות משותפת עם גורמי ממשלה, המגזר העסקי והמגזר השלישי, ואיתור וקביעת צרכים בתקציב, כוח אדם, מבנה ארגוני והתקשרויות.

הוועדה תוקם בצל ההערכות של אגף השיקום במשרד הביטחון, לפיהן עד שנת 2028 יטופלו באגף 100 אלף פצועים, בהם כ-50 אלף פצועי נפש. מדובר בגידול המהיר ביותר בהיקפי הפצועים בתולדות מלחמות ישראל.

בראשות הוועדה יעמוד פרופ' שלמה מור יוסף, וסגנו יהיה פרופ' יצחק שפירא, סגן מנהל בית החולים איכילוב. חברי הוועדה הנוספים כוללים, בין היתר, את סמנכ"לית וראש אגף השיקום במשרד הביטחון, לימור לוריא, יו"ר ארגון נכי צה"ל, עו"ד עידן קלימן, נציגי שר האוצר, נציג צה"ל, נציג אגף תקציבים במשרד הביטחון ומומחים בתחומי השיקום ובריאות הנפש, לצד נציגים נוספים.

שר הביטחון ישראל כ"ץ מסר כי "ההחלטה על הקמת הוועדה הציבורית נובעת מהבנה עמוקה של מחירי המלחמה ושל הצורך ההולך וגדל, והיא נועדה להרחיב את המענים ולתת מענה אמיתי – רפואי, רגשי ותעסוקתי – מתוך אחריות מוסרית וחברתית למדינה כולה".

כמו כן, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הוסיף: "המהלך להקמת הוועדה הוא צעד משמעותי בדרך ליצירת מענה לאומי מקיף, מותאם למציאות החדשה, אשר ישלב את כל זרועות המדינה יחד. נבטיח שהתקציבים והמשאבים הנדרשים יועמדו לרשותם".