המבצע לכיבוש עזה יחל תוך שבועות, לוחמי הסדיר יצאו למנוחה

צה"ל הכניס בסוף השבוע וביממה האחרונה לוחמי מילואים לרצועת עזה, שהחליפו את חטיבה 7 וחטיבה 188 של השריון, שיצאו לתקופת התרעננות קצרה. במקומם הוכנסו חטיבות שריון במילואים. כך פורסם הערב (ראשון) בכאן חדשות.

כיבוש העיר עזה: לוחמי המילואים נכנסו לעזה כדי לאפשר ללוחמי הסדיר מנוחה ואימון לקראת השלב העיקרי במבצע | @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/7eD5meSo4H — כאן חדשות (@kann_news) September 7, 2025

בצה"ל עוברים שלב נוסף לקראת כיבוש העיר עזה, תוך מתן מנוחה ללוחמים בסדיר, שיצאו למנוחה בבית אימון, ואז יחזרו לתמרון העצים בצפון הרצועה.

בעוד מספר שבועות, כך אומרים גורמים צבאיים, צה"ל יהיה מוכן אחרי מנוחה לכיבוש העיר עזה. זאת במסגרת מבצע מרכבות גדעון.

בצה"ל ממשיכים להכין את השטח ותוקפים כעת רבי קומות בעיר עזה שעליהם חמאס הציב מצלמות, חמ"לים, ותשתיות טרור. פעילות זו מתבצעת לפני שכוחות צה"ל יכתרו את העיר ובהמשך יכנסו לתוכה.