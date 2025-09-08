"זירה קשה מאוד"

פיגוע ירי בירושלים: 5 נרצחו, 5 פצועים באורח קשה; המחבלים חוסלו

פיגוע ירי בירושלים: 5 נרצחו, 5 נפצעו קשה; המחבלים חוסלו
שני מחבלים תושבי יו"ש עלו לאוטובוס ופתחו באש לעבר הנוסעים - איש כוחות הביטחון ואזרח נטרלו אותם. כוחות גדולים במקום, צירי הגישה נחסמו
מחבר ורד פלמן
Getting your Trinity Audio player ready...
זירת פיגוע הירי בירושלים
זירת פיגוע הירי בירושלים צילום: שימוש לפי סעיף 27א

ארבעה אנשים נרצחו היום (שני) באירוע ירי בצומת רמות בירושלים. בנוסף נפצעו חמישה אנשים באורח קשה מירי, ובמקום מטופלים עוד מספר נפגעים באורך קל מרסיסי זכוכית. שני המחבלים נוטרלו. צירי הגישה לזירה נחסמו וכוחות משטרה רבים בזירת האירוע. הפצועים מפונים לבתי החולים השונים בעיר. סמפכ"ל המשטרה הגיע לזירה.

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי בעקבות הפיגוע המעברים בעוטף ירושלים נסגרו לשני הכיוונים. "מתבצעות הערכות מצב משותפות עם משטרת ישראל לברור הפרטים וזהות המחבלים", אמר. המחבלים הגיעו מהכפרים קובייבה וקטנה באזור בנימין, סמוך להרי ירושלים ונווה אילן. כלי הנשק של אחד המחבלים שאותר בזירה הוא רובה מסוג קרלו, שמיוצר בין היתר בשטחי יהודה ושומרון.

מפרטים ראשוניים עולה כי המחבלים פתחו בירי לעבר הטרמפיאדה ולאחר מכן לעבר האוטובוס. מהמשטרה נמסר כי איש כוחות הביטחון ואזרח שנכחו במקום ירו לעבר המחבלים וניטרלו אותם. 

פרמדיק מד"א שהגיע לזירה, נדב טייב, סיפר: "הגענו למקום בכוחות גדולים, ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה".

הפרמדיק פאדי דקידק סיפר: "מדובר בזירה קשה מאוד, הגענו למקום עם כוחות גדולים והתחלנו מיד במיון ראשוני לפצועים ובהענקת טיפול רפואי למספר פצועים בדרגות פציעה שונות, ביניהם פצועים קשה ואנוש. הפצועים שכבו על הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס חלקם מחוסרי הכרה".

הפרמדיק שלומי לוי סיפר גם הוא על זירה קשה ומורכבת: "התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי לאישה כבת 70 שסבלה מפציעות חודרות בפלג גופה העליון. היא פונתה לבית החולים כשהיא מוגדרת במצב קשה. בתום הפינוי המשכתי לטפל באישה כבת 40, היא הייתה בהכרה וסבלה מפציעות ירי. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו לבית החולים כשמצבה מוגדר יציב".

 

עוד בנושא

צאלה גז, הנרצחת בפיגוע בשומרון

גורמים צבאיים על הפיגוע בשומרון: "זה כישלון שלנו"

ניידת משטרה

הוגש כתב אישום נגד אב ובנו שתכננו לבצע פיגועי תופת

תגיות |
בחירת העורכת
  • התנתקות | פרק 5 - האהבה מתה
    שילה מתמודד עם המשימה הקשה בחייו. "התנתקות", פרק הסיום
  • המסעדה הגדולה
    הסדרה הנוסטלגית שחיברה בין יהודים וערבים חוזרת
  • מחווה
    "כמו לראות את הדבר האמיתי": סוד ההצלחה של להקות המחווה
  • אליצ'ה דיאס
    ידי זהב: האמנית שמזהיבה חפצי קודש עתיקים
  • ליקוי הירח בשמי ירושלים
    רק פעמיים בשנה: "ירח דם" יאיר את שמי ישראל הערב

אולי יעניין אותך