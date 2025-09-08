פיגוע ירי בירושלים: 5 נרצחו, 5 פצועים באורח קשה; המחבלים חוסלו

שני מחבלים תושבי יו"ש עלו לאוטובוס ופתחו באש לעבר הנוסעים - איש כוחות הביטחון ואזרח נטרלו אותם. כוחות גדולים במקום, צירי הגישה נחסמו

ארבעה אנשים נרצחו היום (שני) באירוע ירי בצומת רמות בירושלים. בנוסף נפצעו חמישה אנשים באורח קשה מירי, ובמקום מטופלים עוד מספר נפגעים באורך קל מרסיסי זכוכית. שני המחבלים נוטרלו. צירי הגישה לזירה נחסמו וכוחות משטרה רבים בזירת האירוע. הפצועים מפונים לבתי החולים השונים בעיר. סמפכ"ל המשטרה הגיע לזירה.

תיעוד הפיגוע בירושלים: אנשים נמלטים ברקע קולות הירי; המחבלים עלו לאוטובוס ופתחו באש לעבר הנוסעים - חייל חמוש נטרל אותם@ItayBlumental ואורלי אלקלעי pic.twitter.com/WkWvv2bq7X — כאן חדשות (@kann_news) September 8, 2025

גורם ביטחוני אמר לכאן חדשות כי בעקבות הפיגוע המעברים בעוטף ירושלים נסגרו לשני הכיוונים. "מתבצעות הערכות מצב משותפות עם משטרת ישראל לברור הפרטים וזהות המחבלים", אמר. המחבלים הגיעו מהכפרים קובייבה וקטנה באזור בנימין, סמוך להרי ירושלים ונווה אילן. כלי הנשק של אחד המחבלים שאותר בזירה הוא רובה מסוג קרלו, שמיוצר בין היתר בשטחי יהודה ושומרון.

מפרטים ראשוניים עולה כי המחבלים פתחו בירי לעבר הטרמפיאדה ולאחר מכן לעבר האוטובוס. מהמשטרה נמסר כי איש כוחות הביטחון ואזרח שנכחו במקום ירו לעבר המחבלים וניטרלו אותם.

פרמדיק מד"א שהגיע לזירה, נדב טייב, סיפר: "הגענו למקום בכוחות גדולים, ראינו אנשים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה בצידי הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס. במקום היה הרס רב, זכוכיות מרוסקות על הרצפה והמולה רבה".

הפרמדיק פאדי דקידק סיפר: "מדובר בזירה קשה מאוד, הגענו למקום עם כוחות גדולים והתחלנו מיד במיון ראשוני לפצועים ובהענקת טיפול רפואי למספר פצועים בדרגות פציעה שונות, ביניהם פצועים קשה ואנוש. הפצועים שכבו על הכביש והמדרכה סמוך לתחנת אוטובוס חלקם מחוסרי הכרה".

הפרמדיק שלומי לוי סיפר גם הוא על זירה קשה ומורכבת: "התחלתי מיד בהענקת טיפול רפואי לאישה כבת 70 שסבלה מפציעות חודרות בפלג גופה העליון. היא פונתה לבית החולים כשהיא מוגדרת במצב קשה. בתום הפינוי המשכתי לטפל באישה כבת 40, היא הייתה בהכרה וסבלה מפציעות ירי. הענקנו לה טיפול רפואי מציל חיים ופינינו לבית החולים כשמצבה מוגדר יציב".