כיתת הכוננות הדפה לבדה את המחבלים: תחקיר הקרב בקיבוץ מגן

לוחמי כיתת הכוננות של קיבוץ מגן בבוקר 7 באוקטובר הם אלה שהצילו את הקיבוץ מהניסיון של מחבלי חמאס לחדור לקיבוץ ולבצע בו מעשי רצח וטבח. כך עולה מתחקיר צה"ל שפורסם הבוקר (חמישי) על הקרב בקיבוץ מגן ב-7 באוקטובר, בו גם נכתב כי צה"ל נכשל בהגנה על הקיבוץ.

שני חברים מכיתת הכוננות נפלו בקרב: ״לחימתם של חברי כיתת הכוננות, הרבש"ץ וסגנו, יחד עם תושבי הקיבוץ שהצטרפו, הדפה את המחבלים, הביאה לנסיגתם לרצועת עזה ומנעה הרג ונזק כבד. פעולות החילוץ, טיפול ופינוי הפצועים על ידי תושבים וחברי כיתת הכוננות ראויים לשבח״.

מממצאי התחקיר עולה כי ההתקפה על קיבוץ מגן וסביבתו התבצעה בשלושה גלים. בגל הראשון השתתפו בין 20 ל-30 מחבלים, בגל השני בין 30 ל-40 מחבלים, ובגל האחרון כ-20 מחבלים. מטרתם הייתה לרצוח ולחטוף כמה שיותר מחברי הקיבוץ. הקרב בקיבוץ נוהל והוכרע על ידי חברי כיתת הכוננות ותושבים שהצטרפו ללחימה, ופעלו בנחישות ובאומץ לב תוך חירוף נפשם. בקרב על קיבוץ מגן חוסלו כ-10 מחבלים ונפצעו כמה מחבלים נוספים.

בשבת השחורה פעל בגזרה גדוד 51 של חטיבת גולני עליו הייתה אחריות ההגנה על הקיבוץ. לוחמי הגדוד נלחמו בגבורה ובאומץ לב ואיבדו מפקדים וחיילים רבים. הפגיעה בפיקוד ובשליטה הגדודית, החטיבתית והאוגדתית, לצד ריבוי האירועים, הקשו על גיבוש תמונת המצב בזמן התרחשות האירועים בבוקר 7 באוקטובר. לכן, בשעות הראשונות הלחימה התאפיינה בחוסר תיאום וקשיי פיקוד ושליטה בין הכוחות והיחידות במרחב ומחוצה לו.

בשעה 05:30 הגדוד נפרס בגזרה במסגרת 'כוננות עם שחר', שבוצעה על פי הפקודות ובהתאם להערכת המצב שהייתה ידועה באותה עת. אך תוך דקות ספורות עם כניסת מחבלי חמאס לשטח ישראל ב-6:29, הגזרה ובה לוחמי הגדוד הגזרתי היו תחת מתקפה מאורגנת היטב בה הגדוד היה מצוי בנחיתות מספרית משמעותית.

שלב א': התקפת המחבלים על הקיבוץ ולחימת הרבש"ץ וכיתת הכוננות

בשעה 06:29, עם התרעות "צבע אדום" בעקבות ירי מרצועת עזה, הרבש"ץ וחברי כיתת הכוננות עלו לתצפית בגבעת (קבר) השיח' - הנקודה הגבוהה ביותר בנגב המערבי ששולטת היטב על השטח השוכן ממערב לקיבוץ ועד רצועת עזה. זמן קצר לאחר מכן, קצין ביטחון המועצה דיווח לרבש"ץ על חדירת מחבלים לאזור המפעלים מצפון לקיבוץ, ועל כך שנרצח השומר שהיה במקום. עקב כך החליט הרבש"ץ לצאת מהקיבוץ במטרה לנהל מצוד אחר המחבלים.

בשעה 07:03, סגן הרבש"ץ הקפיץ את כיתת הכוננות של הקיבוץ לאחר שיחת טלפון עם הרבש"ץ. חצי שעה לאחר מכן יצאו חברי כיתת הכוננות לתגבור בשטח. מאז ועד השעה 7:48 חדרו לקיבוץ כ-20 עד 30 מחבלים על גבי טנדרים ואופנועים, תוך שביצעו ירי לכיוון גבעת קבר השיח'. המחבלים נכנסו דרך פרצות בגדר, אותה הם פיצצו בעזרת שני מטענים. רבים מהמחבלים הסתתרו במחסות של תלוליות עפר הפזורות קרוב לנקודת הפריצה, ממערב לגבעת השיח', וכמה מחבלים נשארו מחוץ לגדר הקיבוץ וירו לתוכו.



לאחר חדירת המחבלים, הרבש"ץ חזר לאזור הקיבוץ ועלה לנקודת התצפית בקבר השיח'. אז, החל בנסיעה לכיוון המחבלים שזיהה. תוך כדי הנסיעה, הרבש"ץ ספג אש כבדה מהמחבלים, נפצע ברגלו ונעצר במפלס התחתון של הגבעה. שני חברים מכיתת הכוננות, שהבחינו בפגיעת הרבש"ץ, הגיעו אליו וחבשו את רגלו תוך ניסיון לחלץ אותו תחת אש מאזור הירי. אולם, באותה העת, שיגרו המחבלים רקטת אר-פי-ג'י לעברם, והיא פגעה ברכב הרבש"ץ. שני חברי כיתת הכוננות חילצו את עצמם לאזור מוגן, ללא הרבש"ץ.

לאחר מכן, חבר נוסף מכיתת הכוננות הגיע בניסיון לחלץ את הרבש"ץ. במהלך החילוץ, נפתח לעברו ירי מנשק קל ורקטת אר-פי-ג'י נוספת. הוא הצליח לחלץ את עצמו תחת אש ולהגיע לאזור מוגן. כעשר דקות מאוחר יותר, אבי פליישר - חבר בכיתת הכוננות, הגיע למקום המסתור של הרבש"ץ במטרה לחלץ אותו, אך נפצע מירי המחבלים ונותר במפלס התחתון של הגבעה. בשלב זה נורתה רקטת אר-פי-ג'י נוספת לעבר חברי כיתת הכוננות שפעלו באזור המחסנים. אחד החברים נפצע ופינה את עצמו למרפסת של אחד הבתים הסמוכים.

במקביל, הלחימה נמשכה במפלס התחתון של גבעת השיח'. מספר חברים מכיתת הכוננות ביצעו איגוף מאחורי המחבלים מאחור וחיסלו אחד מהם. בעקבות זאת, המחבלים החלו לנוע לכיוון אזור החממות שבקיבוץ. בשלב זה, שלושה מחברי כיתת הכוננות פינו את הרבש"ץ הפצוע לעבר אזור החממות.

שלב ב': גל התקפה שני של מחבלים ופינוי הפצועים

בשעה 09:00, כ-20 עד 30 מחבלים רכובים על כ-15 עד 20 אופנועים נעו בכיוון מערב בציר חלופי והקיפו את הקיבוץ מצפון ודרום אך לא נכנסו לשטח הקיבוץ. המחבלים שהגיעו מדרום עצרו לזמן קצר מחוץ לקיבוץ וירו באופן ספורדי לעבר כלי רכב החונים בתוך הקיבוץ, ללא פגיעה בנפש.

בשעה 09:30 לערך, שני רופאים תושבי הקיבוץ הגיעו לטפל בפצועים במרחב הלחימה מתחת לגבעת השיח'. באותה שעה פונה פצוע אחד לשער הדרומי של הקיבוץ, ובשעה 09:50 לערך פונו הרבש"ץ, אבי פליישר וחבר כיתת כוננות פונו לשם גם הם ברכב בו נהג תושב הקיבוץ. כשהגיעו לשער הדרומי הם אספו גם את הפצוע שפונה קודם לכן, והמשיכו לכיוון קיבוץ רביבים.

בשעה 10:25, רכב הפינוי הגיע לקיבוץ רביבים. שם העלו את הרבש"ץ וחבר כיתת הכוננות שפונה עימו למסוק כדי לפנות אותם לקבלת טיפול רפואי. בדרך לבית החולים, אבי פליישר ז"ל נפטר מפצעיו. תושב קיבוץ נוסף, חבר כיתת הכוננות אופיר מרדכי ירון ז״ל נרצח במהלך היום בעודו היה בדרכו לסייע בהגנה על הקיבוץ.למשך כל זמן הפינוי, חברי כיתת הכוננות המשיכו בירי מדוד לעבר המחבלים שמחוץ לגדר הקיבוץ, כדי למנוע את כניסתם לקיבוץ.

שלב ג': נסיגת המחבלים והגעת כוחות צה"ל למרחב הקיבוץ

בשעה 10:38, לאחר שמפקדי כוחות חמאס הבינו כי הפריצה לקיבוץ מגן נבלמה וכי לא יוכלו לחטוף את חבריו, הם קראו למחבלים באזור לסגת מהמרחב. חלק מהמחבלים נסוגו דרך פרצת הגדר בקיבוץ, בעודם נושאים את הפצועים וההרוגים מכוחותיהם למעט שתי גופות מחבלים שנותרו בשטח הקיבוץ. קרב הנסיגה נמשך עד לשעה 12:00, תוך נסיגה רכובה של המחבלים לעבר רצועת עזה.

לאחר הנסיגה, במרחב הקיבוץ נותר טנדר אחד לצד אמצעי לחימה של המחבלים. משעה זו לא התרחשו היתקלויות עם מחבלים בתוך הקיבוץ ובמרחבו, למעט יריות מעטות ומקריות מחוץ לו. החל משעה 13:30 החלו להגיע כוחות צה"ל לקיבוץ ולמרחב שמחוץ לו, בהם כוחות מבית הספר לקומנדו, כוחות מילואים מיחידת "מגלן" ובהמשך גם כוחות מגדוד המילואים "תבור" של החטיבה הדרומית.

הכוחות החלו בסריקות, שנמשכו עד השעה 19:00, במטרה לוודא כי הקיבוץ וסביבתו מטוהרים ממחבלים ואמצעי לחימה. בנוסף, הכוחות פעלו להכנת התושבים לפינוי מהקיבוץ.

בפרק המסקנות נקבע כי צה"ל נכשל במשימתו להגן על קיבוץ מגן

מתחילת הלחימה ועד לשעה 12:00, השתתפו בלחימה בקיבוץ ובמרחבו תושבי הקיבוץ וחברי כיתת הכוננות בלבד. חברי כיתת הכוננות המשיכו במאמצי ההגנה על הקיבוץ גם לאחר הגעת כוחות צה"ל שסייעו בסריקות וטיהור. מהתחקיר עולה כי צה"ל התקשה לגבש תמונת מצב ברורה ובהירה של המתרחש בגזרת הקיבוץ במשך זמן רב. ושתמונת מצב ראשונה גובשה רק בשעות אחר הצוהריים ב-7 באוקטובר.

עוד עולה כי חברי כיתת הכוננות והתושבים שהצטרפו ללחימה, בפיקוד הרבש"ץ וסגנו, לחמו בגבורה וביעילות, הדפו את המחבלים מחוץ לקיבוץ והביאו לנסיגתם לרצועת עזה. תפקודם ולחימתם מנעו הרג ונזק רב וראויים לציון. מספר תושבי הקיבוץ התנדבו והצטרפו ללחימה לצד לוחמי כיתת הכוננות, ולחמו בגבורה עד להדיפת המחבלים מחוץ לשטח הקיבוץ.

תושבי הקיבוץ וחבר בכיתת הכוננות שמחזיקים בידע וניסיון בטיפול רפואי נחלצו לסייע בטיפול בפצועים: חילצו אותם תחת אש, טיפלו בהם ופינו אותם לטיפול רפואי מסודר מחוץ לקיבוץ.

הרבש"ץ ברוך כהן בן ה-72 אימן במשך שנים את כיתת הכוננות, הגדיל את תקני כיתת הכוננות, הצטייד בציוד ונשק והקים מערך עמדות היקפיות להגנת היישוב מחשש שיום אחד יחדרו מחבלים לקיבוץ מגן. בוקר שמחת תורה העמיד את ההיערכות במבחן כאשר עשרות מחבלים הסתערו על הכביש הסמוך לקיבוץ. בזכות הכנות אלו, היו חברי הכיתת מוכנים וערוכים להגנת הקיבוץ.

ראש צוות החירום היישובי פעל מתוך הממ"ד מביתו, עדכן את התושבים בתוצאות הקרב וניהל את הקשר עם גורמי החוץ. בנוסף, לצד כוחות נוספים והמועצה, הוא ניהל את תהליך הפינוי של תושבי הקיבוץ לים המלח.