בכיר לשעבר באוגדת עזה טען בריאיון לכאן רשת ב' כי מסוק הקרב שחג מעל הנובה ב-7 באוקטובר, שתיעודו הבלעדי נחשף במהדורת חדשות השבת, לא ירה על המחבלים בשל פקודה שנתנו בחיל האוויר ביום הטבח: "הטייס היה צריך לחתור למגע כדי לבצע זיהוי" • בצה"ל הכחישו את הטענות: "משוללות כל יסוד"

תת-אלוף במיל' אורן סולומון, בכיר לשעבר באוגדת עזה שנלחם בעוטף ב-7 באוקטובר, טען הבוקר (ראשון) בריאיון לתוכנית "קלמן ליברמן" בכאן רשת ב' כי ביום הטבח, חיל האוויר הורה לטייסים לא להתקרב לאזורים מוכי טילים - ולכן מסוק הקרב שתועד חג מעל הנובה לא תקף את המחבלים: "הטייס היה צריך לחתור למגע כדי לבצע זיהוי". התיעוד הבלעדי נחשף אמש במהדורת חדשות השבת. בצה"ל הכחישו את הטענות.

הריאיון המלא | כאן רשת ב'

"כדי לזהות אם מדובר במחבלים, הטייס היה צריך לחתור למגע, כמו שעשו בכל היום הזה. להתקרב ולראות אם אלו מחבלים", אמר התא"ל במיל'. "למה הוא לא התקרב? כי בחיל האוויר נתנו פקודה לא להתקרב עד לקו מסוים, שנקרא 'קו אמ"ט' - אזור מוכה טילים. בזמן כזה של טבח, מצופה מכל אחד להתקרב עד כדי זיהוי".

תיעוד בלעדי: מסוק קרב מעל שיירת הטנדרים של חמאס ב-7 באוקטובר

תיעוד בלעדי: מסוק קרב מעל שיירת הטנדרים והמחבלים של חמאס בזמן הטבח בנובה בבוקר 7 באוקטובר @AyalaHasson #חדשותהשבת pic.twitter.com/OrojWit8x0 — כאן חדשות (@kann_news) September 13, 2025

תא"ל במיל' סולומון שחזר את שאירע ביום הטבח, אז יצא מביתו בקיבוץ סעד בעוטף כדי להילחם במחבלים: "אמרתי להם באוגדה שהם חייבים לשלוח כוח כי נגמרו לנו הכדורים, אמרו לי שאין כוחות כי כולם נלחמים - אז ביקשתי מסוק קרב. המפקד של הבן שלי התקשר אליי ואמר לי שהוא עם מסק"ר מעליי. אחרי כמה דקות הוא אמר לי שהם לא מצליחים לזהות, ושהוא חייב ללכת למשימות אחרות - ואז המסק"ר פשוט טס".

"לאורך כמעט שנה חשבתי שהוא לא ירה (במחבלים) כיוון שהוא לא זיהה", אמר הבכיר לשעבר, "אך הוא דיווח למשל"ט שהוא מזהה אותם אבל לא יודע אם זה כוחותינו או אויב. הוא יכול היה לבדוק מול המפקד אם יש לצה"ל כוחות במרחב עם טנדרים. זה לא נעשה ואז הייתה תוצאה בלתי מתקבלת שכ-10 טנדרים שסיימו טבח בנובה יצאו לטבח חדש בבארי".

"היו יכולים לצמצם את הנזקים בנובה ובבארי" המשיך תא"ל במיל' סולומון. "הכי חשוב לתחקר את התחקירים כמו שצריך. דרשתי לתחקר את זה, ומה הייתה התשובה של המתחקרים? 'שאלנו את הטייס שאמר שהוא לא הבין', וזהו - נגמר האירוע".

בדובר צה"ל הכחישו את טענות הבכיר לשעבר: "הטענה משוללת כל יסוד, לא הייתה הנחייה כזו. כל כלי הטיס המריאו וטסו במהירות המירבית לסייע בעוטף במרחב לחימה מורכב, תקפו וחיסלו מאות מחבלים. באותו הבוקר אף נפגעו מספר מסוקים במהלך ניסיונות תקיפה והנחתת כוחות. בוצע תחקיר מעמיק שסוכם על-ידי הרמטכ"ל שאישר כי צוות המסוק פעל כנדרש באותו אירוע. התחקיר הוצג בשקיפות כפי שהוצגו כלל התחקירים".