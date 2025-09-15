לומדים מלקחי צה"ל בעזה: המסמך האמריקני ללחימה במנהרות

מסמך בן 20 עמודים שכולל המלצות ללחימה במנהרות ובתתי קרקע פורסם ליחידות הלוחמות בארה"ב. הצבא האמריקני למד מהלחימה של צה"ל בעזה לאור הניסיון חסר התקדים של הצבא

הצבא האמריקני פרסם מסמך בן 20 עמודים שבו הפקת לקחים ומסקנות מהלחימה של צה"ל במנהרות חמאס בעזה, שכן "כוחות הצבא האמריקני עשויים להיתקל במפקדות ועמדות תת-קרקעיות במהלך לחימה בקנה מידה גדול", כך פורסם היום (שני) לראשונה במהדורת כאן חדשות.

בעקבות האתגרים של צה"ל בלחימה בעזה, בארה"ב המליצו ליחדות הלוחמות שלהם להשתמש בכלבים ורובוטים לסריקת מנהרות, לבצע אימונים ייחודיים ללחימה בתת קרקע ויש לבחור לוחמים או מתנדבים, שיתאמנו בתנאי קלסטראופוביה כמו חושך וצפיפות מתחת לאדמה.

לאור הניסיון הישראלי, אולי חסר התקדים בהיקפו, בארה"ב נערכים אף לעדכן את דוקטרינת התת-קרקע של הצבא האמריקני ולבנות תוכניות להתמודדות עם יציאת מחבלים מתוך מנהרות.

במסגרת ההמלצות שניתנו הוחלט על הקמת יחידות מיוחדת ללחימה במנהרות כדוגמת יהל"ם, היערכות עם ציוד לחימה מיוחד, ובניית מתקני אימונים ללחימה במנהרות, דומה למתקן של צה"ל בבסיס צאלים.

בחודש מאי האחרון פורסם בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' כי ארגון חמאס ממשיך בבניית מנהרות חדשות והרחבת מנהרות קיימות.