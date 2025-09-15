לומדים מלקחי צה"ל בעזה: המסמך האמריקני ללחימה במנהרות

לומדים מלקחי צה"ל בעזה: המסמך האמריקני ללחימה במנהרות
מסמך בן 20 עמודים שכולל המלצות ללחימה במנהרות ובתתי קרקע פורסם ליחידות הלוחמות בארה"ב. הצבא האמריקני למד מהלחימה של צה"ל בעזה לאור הניסיון חסר התקדים של הצבא
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
מנהרת ענק ליד ציר פילדלפי
מנהרת ענק ליד ציר פילדלפי צילום: .

הצבא האמריקני פרסם מסמך בן 20 עמודים שבו הפקת לקחים ומסקנות מהלחימה של צה"ל במנהרות חמאס בעזה, שכן "כוחות הצבא האמריקני עשויים להיתקל במפקדות ועמדות תת-קרקעיות במהלך לחימה בקנה מידה גדול", כך פורסם היום (שני) לראשונה במהדורת כאן חדשות. 

בעקבות האתגרים של צה"ל בלחימה בעזה, בארה"ב המליצו ליחדות הלוחמות שלהם להשתמש בכלבים ורובוטים לסריקת מנהרות, לבצע אימונים ייחודיים ללחימה בתת קרקע ויש לבחור לוחמים או מתנדבים, שיתאמנו בתנאי קלסטראופוביה כמו חושך וצפיפות מתחת לאדמה. 

לאור הניסיון הישראלי, אולי חסר התקדים בהיקפו, בארה"ב נערכים אף לעדכן את דוקטרינת התת-קרקע של הצבא האמריקני ולבנות תוכניות להתמודדות עם יציאת מחבלים מתוך מנהרות.

במסגרת ההמלצות שניתנו הוחלט על הקמת יחידות מיוחדת ללחימה במנהרות כדוגמת יהל"ם, היערכות עם ציוד לחימה מיוחד, ובניית מתקני אימונים ללחימה במנהרות, דומה למתקן של צה"ל בבסיס צאלים. 

בחודש מאי האחרון פורסם בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב' כי ארגון חמאס ממשיך בבניית מנהרות חדשות והרחבת מנהרות קיימות.

עוד בנושא

פיצוץ מנהרות בעזה

בישראל ובארה"ב מעריכים: כ-80% ממנהרות חמאס לא נפגעו

מנהרה חמאס בעזה

צה"ל ישנה את אופי הלחימה במנהרות כדי לא לפגוע בחטופים

בחירת העורכת
  • בחורה הולכת ביער
    מרגישים בסטרס? לטבע יש תרופה שתעזור לכם
  • מתים עליהם
    "עם אנשים רגילים אני מגמגם, עם שכולים אחרים אני שר"
  • צ'ארלי קירק
    בין חופש הביטוי לאלימות: מה צ'ארלי קירק מסמל?
  • לירי אלבג
    "אולי מחר יהיה נס": לירי אלבג בראיון חשוף על תקופת השבי
  • היהודים באים לקט ראשי ממשלות
    התגעגעתם? "היהודים באים" בלקט ראשי ממשלה

אולי יעניין אותך