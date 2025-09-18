כתב אישום יוגש נגד אל"ם במיל' יואב ירום בגין מעורבותו במותם של סמל גור קהתי וזאב ארליך

כתב האישום, בגין עבירה של המתה בקלות דעת, יוגש נגד רמ"ט גולני בכפוף לשימוע. השניים נהרגו כשהכוח, בפיקודו של ירום, הגיע לאתר ארכיאולוגי בלבנון כדי ללוות את ארליך, שהוכנס בניגוד לנהלים. מטעם משפחת קהתי נמסר: "ההחלטה להעמידו לדין מתחייבת נוכח ההתנהלות הפלילית המופקרת שלו"

הפרקליטות הצבאית הודיעה היום (חמישי) על כוונתה להגיש כתב אישום בכפוף לשימוע נגד אלוף-משנה במילואים יואב ירום, בגין מעורבותו בנסיבות מותם של סמל גור קהתי ורב-סרן במילואים זאב ז'אבו ארליך. ירום יועמד לדין בעבירה של המתה בקלות דעת.

עורך הדין רן כהן רוכברגר, המלווה את משפחתו של סמל גור קהתי, מסר בעקבות החלטת הפרקליטות: "בעיני המשפחה, ההחלטה להעמיד לדין את הקצין בעבירה זו של פשע חמור מתחייבת לאור ההתנהלות הפלילית המופקרת שלו שגרמה לטרגדיה. לא יהיה בכך כדי להשיב את גור, אבל בתקווה הדבר יתרום להרתעה של אחרים בעתיד. המשפחה לא קיבלה עדיין עדכון לגבי הצעדים הפליליים שיינקטו נגד קצינים אחרים שהיו מעורבים באירוע".

סמל גור קהתי וזאב ארליך נהרגו בהיתקלות בדרום לבנון לאחר שכוח גולני נשלח למבצר עתיק שבו שהו מחבלי חיזבאללה. אחרי התקרית, הרמטכ"ל הורה על תחקיר שיבדוק אם היה צורך צבאי בסיור, או שמא הלוחמים נשלחו לאבטח את ארליך, רב סמל במילואים וחוקר ארכיאולוגיה, שהתעניין באתר העתיק.

על נסיבות התקרית נמסר מצה"ל סמוך לאירוע כי כוח בפיקודו ירום, שהיה אז ראש מטה חטיבת גולני, נכנס לאזור שבו פועלת החטיבה. הכוח הגיע לאתר ארכיאולוגי עם זאב (ז'אבו) חנוך ארליך, בן 71 מעפרה, שהוכנס ללבנון בניגוד לנהלים לאחר שביקש לחקור את המקום. שני מחבלים הסתתרו במבצר ופתחו עליהם באש.

ארליך שהיה אזרח אך לבוש מדים וחמוש נהרג בחילופי האש. סמל גור קהתי, בן 20 ממושב ניר בנים נפל בהיתקלות. אל"ם במילואים ירום נפצע בינוני. אף שארליך לא שירת במילואים, החליט ראש אכ"א שהוא יוכר חלל צה"ל. בצה"ל אמרו כי מדובר באירוע חמור. הכניסה של ארליך כאזרח לא עברה את תהליך האישורים הנדרש האירוע מתוחקר ויטופל משמעתית.