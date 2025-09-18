שני חיילים נרצחו בפיגוע ירי ודקירה במעבר אלנבי, המחבל - נהג משאית סיוע לעזה

המחבל, אזרח ירדני אשר צבא ירדן שכר אותו לטובת שינוע משאית הסיוע מירדן לרצועת עזה, פגע בשני החיילים ומותם נקבע בזירה • בירדן גינו את הפיגוע: "פוגע באינטרסים הלאומיים" • הומלץ לדרג המדיני לעצור את הסיוע ההומניטרי מירדן עד שתחקיר הפיגוע יושלם

שני חיילי צה"ל נרצחו היום (חמישי) בפיגוע משולב של ירי ודקירה במעבר אלנבי בגבול ירדן. הם נפגעו במצב אנוש, הוקפץ מסוק לפינויים, ולאחר זמן קצר נקבע מותם במקום.

לפי הרשויות בירדן, המחבל הוא עבד אל-מטלב אל-קייסי, יליד שנת 1968, שנשכר על ידי צבא ירדן לטובת שינוע משאית הסיוע מירדן לרצועת עזה. הוא הגיע למקום מהצד הירדני של הגבול והחל לבצע ירי עם הגעתו למעבר, טרם בידוק משאיתו. על פי החשד, המחבל ירה לעבר הנוכחים במקום, עצר עקב מעצור בנשק, שלף סכין ודקר אותם. מאבטח של רשות שדות התעופה במעבר ניטרל אותו.

לדברי גורם ביטחוני שיירת הסיוע הייתה אמורה להגיע לעזה מחר בבוקר. לדרג המדיני הומלץ לעצור את הסיוע ההומניטרי שמגיע לעזה מירדן עד להשלמת תחקיר הפיגוע.

ב-8 בספטמבר, בדיוק לפני שנה, בפיגוע ירי באותו מקום נרצחו שלושה ישראלים יוחנן שחורי, בן 61 ואב לשישה ממעלה אפרים, יורי בירנבאום בן 65 ממושב נעמ"ה ואדריאן מרסלו פודסמסר מאריאל. מאהר ג'אזי אזרח ירדני בן 39 ששימש כנהג משאית שהגיע למסוף המטענים, ירה לעברם מטווח קצר, לפני שלב הבידוק טרם המעבר לישראל. המחבל חוסל על ידי מאבטחי רשות שדות התעופה. באוקטובר, חודש אחרי, התרחש פיגוע ירי ליד ים המלח בו מחבלים חדרו לגבול עם מדי צבא ונפצעו שני חיילים.

לצד שבחים מהציבור למחבל, ירדן מגנה את הפיגוע בחריפות

בירדן גינו את "תקרית הירי" במעבר אלנבי, ואמרו כי היא "פוגעת באינטרסים של ירדן וביכולת שלה להעביר סיוע לעזה". עוד נכתב כי הרשויות בירדן החלו לחקור רשמית את התקרית, וכי הממלכה מתנגדת לכל צורה של אלימות.

הפיגוע התרחש ברקע מחאות מתמשכות ברחוב הירדני למען עזה ונגד ישראל בעקבות המשך המלחמה. בחודשים האחרונים השלטונות אסרו בחוק את האחים המוסלמים ושלוחותיהם שמתסיסים את הרחוב הירדני ומובילים חלק לא מבוטל מהמחאות. לצד שבחים צפויים לפיגוע במעבר אלנבי, יש ברשתות החברתיות הירדניות מי שיוצא נגד הפיגוע ונגד האחים המוסלמים וחמאס בהקשר הזה.

פעילת רשת ירדנית בשם יערה זאוד למשל כתבה: "מנסים לגרור אותנו למלחמה הטיפשים, הם רוצים להשתלט על הזירה ומציגים את עצמם כגיבורים על חשבון הביטחון והשלום שלנו". דחאם אל-פוואז כתב: "אנו חוששים שכל ירי מחוץ למשאיות הסיוע ינוצל כתירוץ להפסקת הסיוע לעזה והמשמעות היא שהאזרחים ישלמו את המחיר של מה שאירע היום במעבר אלנבי". עבד אל-כרים א-סמאדי, הגיב על הודעת הברכה של הזרוע הצבאית של חמאס ואמר: "יקולל כל טרוריסט ומי שמחזק את ידו (חמאס הטרוריסטית). אל תגררו אותנו למלחמה שהיא לא המלחמה שלנו".