תושב טייבה תכנן לחטוף חייל כ"קלף מיקוח" לסיום המלחמה בעזה

אמין חסן עבד אל-קאדר עאזם, ערבי-ישראלי בן 22 מטייבה, מואשם שתכנן חטיפה של חייל - על מנת להתמקח עם ישראל על סיום המלחמה בעזה

פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (חמישי) לבית המשפט המחוזי מרכז כתב אישום נגד אמין חסן עבד אל-קאדר עאזם, בן 22 מטייבה, לאחר שתכנן לחטוף חייל במטרה להשתמש בו כקלף מיקוח ולכפות על מדינת ישראל את סיום הלחימה. עאזם יואשם בעבירה של הכנה לביצוע מעשה טרור שהוא חטיפה לשם רצח או סחיטה.

על פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד טלי קרת מפרקליטות מחוז מרכז (פלילי), עזאם גלש באינטרנט וברשתות החברתיות בחשבונות ובאתרים הנחזים כקשורים לארגון חמאס, ובין היתר השתתף בדיונים בערוץ הטלגרם "גדוד אלשהיד עז אלדין אלקאסם" שדנו בחדשות שפרסם הארגון. כמו כן השתתף באימוני פיינטבול במטרה לקדם מוכנות צבאית ולתרגל שליטה בירי.

לפי הודעת הפרקליטות, על רקע הלחימה ("חרבות ברזל"), קיבל עזאם החלטה לחטוף חיילים במטרה להשתמש בהם כקלף מיקוח ולדרוש את סיום הלחימה. בהמשך הוריד למכשירו ניירות עבודה מטעם ארגון חמאס המתארים דרכי לחימה, פעל להשיג נשק מאדם שאיתו שוחח על המצב בעזה והיה מודע לתוכניותיו לחטוף חיילים, וניסה לגייס שותפים נוספים לתוכנית.

עזאם אף פנה לקבלת "הכשר" דתי לשם ביצוע המעשה ופנה לאדם נוסף לברר אם מותר, על-פי דיני האסלאם, לחטוף אנשים כקלף מיקוח. בנוסף, ניסה להצטייד באמצעי לחימה ולבוש טקטי. בין השאר, הזמין באמצעות האינטרנט אפוד טקטי ומכשיר קשר.

בבקשת המעצר עד תום ההליכים טענה עו"ד קרת כי מסוכנותו של הנאשם ברורה בייחוד בימים טרופים אלה כאשר מדינת ישראל נלחמת במספר חזיתות, ובפרט כאשר מדובר באזרח הפועל כנגד המדינה.

בחודש מרץ האחרון, נעצר כאמל נאשף, צעיר בן 21 תושב טייבה, בחשד שהצטרף לדעאש והעביר למחבלים בטולכרם תיעוד מקדים של צה"ל לפני כניסתם לפעילות מבצעית במקום. חודשיים לפני כן, בחודש ינואר, הוגשו כתבי אישום חמורים נגד שלושה קטינים בני 15-17 מטייבה, בגין עבירות ביטחוניות הכוללות קשר עם ארגוני טרור, שימוש בנשק למטרות טרור וירי מנשק חם. במקביל, נחשפה פרשייה נוספת של קטין שתכנן פעילות טרור בהשראת דאעש.