טקסים המוניים ונאום המזכ"ל: בלבנון מציינים שנה לחיסול נסראללה

בלבנון מציינים היום (שבת) שנה לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה הקודם חסן נסראללה על ידי ישראל. המונים צפויים להתאסף במהלך היום במעוזי חיזבאללה בביירות, ובדרום ומזרח לבנון, ומזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם, שהחליף את נסראללה, יישא דברים. האירועים הרשמיים של ארגון הטרור יחלו בשעה 18:20.

כבר בשעות הערב אמש החלו להגיע תומכים לאזור הבור בדאחייה בו חוסל, כשהם לבושים בשחורים, אוחזים תמונות של המזכ"ל לשעבר ומניפים את דגלי הארגון.

לפי כלי תקשורת במדינה, יו"ר המועצה לביטחון לאומי של איראן עלי לאריג'אני נחת בביירות כדי להשתתף באירועי יום השנה לחיסול. יש לציין כי בימים האחרונים דווח בלבנון כי השלטונות לא אפשרו הגעה של שני מטוסים מאיראן ועליהם נוסעים שהתכוונו להשתתף באירועים.

המונים באירוע לציון שנה לחיסול נסראללה צילום: רויטרס

83 טון פצצות על הבונקר בו שהה: תיעוד חיסול נסראללה

נסראללה חוסל על ידי ישראל בדיוק לפני שנה במטה הארגון בדאחייה שבביירות, תוך תקיפות מאסיביות של צה"ל כל העת. הוא חוסל בשעות אחר הצהריים, כשמטוסי חיל האוויר הטילו 83 טון של פצצות על מרכז הפיקוד של חיזבאללה, בעומק האדמה. הטייסים, בעיקר מטייסת 69, שמעו מי היעד רק כמה שעות לפני המראתם.

זמן לא רב לאחר מכן, הגיעה ההודעה הרשמית לצה"ל - נסראללה חוסל. במקביל, בלבנון בישרו על מותו לתקשורת. התקיפה בוצעה בעת שצמרת חיזבאללה היו במפקדה ועסקו בתיאום פעולות טרור נגד מדינת ישראל. שם המבצע שניתן אז לחיסול נסראללה - "סדר חדש".

מקבל ההחלטות הבלעדי: הטרוריסט שהיה הפנים של חיזבאללה

במשך 32 שנות כהונתו של נסראללה כמנהיג ארגון הטרור חיזבאללה, הוא היה אחראי לרצח של אזרחים ישראלים וחיילים רבים, ולתכנון והוצאה לפועל של אלפי פעולות טרור נגד ישראל וברחבי העולם. נסראללה היה מקבל ההחלטות המרכזי והמאשר הבלעדי של החלטות אסטרטגיות-מערכתיות, ולעיתים גם החלטות טקטיות בארגון הטרור.

נסראללה נולד בשנת 1960 בעיירה בורג' חמוד בלבנון. הוא עבר את ההכשרה הדתית שלו בעיר נג'ף בעיראק תחת עבאס מוסאווי. בשנת 1978 הוא גורש מהעיר יחד עם לבנונים נוספים וחזר למולדתו. בשנת 1982 הצטרף נסראללה לארגון טרור חדש שהקימה הרפובליקה האיסלאמית של איראן - חיזבאללה. בהמשך השלים את לימודיו האיסלאמיים בעיר קום באיראן.

בשנת 1992 חוסל מזכ"ל הארגון מוסאווי על ידי ישראל במבצע "שעת לילה" ונסראללה מונה ליורשו. בעקבות כך החל הארגון גם להיות מעורב בפוליטיקה הלבנונית ונכנס לראשונה לפרלמנט.

בעקבות נסיגת צה"ל מרצועת הביטחון לדרום לבנון, פרס נסראללה את כוחות הארגון לאורך גבולה הצפוני של ישראל. ב-2006 חטיפת שני חיילי צה"ל הביאה למלחמת לבנון השנייה, שאחריה ירד נסראללה למקום מסתור ונראה בציבור לעיתים רחוקות.