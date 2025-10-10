לפי מקום מגורים - והווטו הישראלי: המספרים מאחורי שחרור האסירים

בישראל נערכים לשחרור 250 אסירים פלסטינים לאחר חזרת החטופים משבי חמאס. עולה כי גירוש המחבלים יתנהל לפי אזור המגורים שלהם, כשישנן מספר קטגוריות מחבלים שישראל מסרבת לשחרר

לאחר שחרור החטופים מרצועת עזה, 250 מחבלים בקטגוריית אסירי עולם צפויים להשתחרר מבתי הכלא בישראל.

142 אסירים אמורים להיות מגורשים לחו"ל - בהם כל מי שרצח, שילח לפיגועים עם הרוגים או ייצר אמצעי לחימה לפיגועים עם הרוגים. 108 מחבלים נמצאים בקטגוריית "לא מגורשים", והם ישוחררו לפי מקום מגוריהם: 100 מחבלים יגורשו לאיו"ש, חמישה למזרח ירושלים ושלושה לעזה. לא ישוחררו מחבלים אזרחי ישראל.

בנוסף, ישראל הטילה וטו על שחרור מחבלים שהם מומחי חבלה, רוצחי ילדים (כמו במקרה של רצח משפחת פוגל), מחבלים הנחשבים לסמלים, וראשי תשתיות.

אתמול, וברגע האחרון, הממשלה אישרה את החלפת זהות האסירים שצפויים להשתחרר במסגרת העסקה. מדובר על החלפת 11 מחבלים שנוספו לרשימה לעומת 11 אחרים שנגרעו ממנה.

בשל כך מספר המחבלים שישוחררו ומזוהים עם חמאס יגדל. בין המשוחררים החדשים מחבלים ששוחררו בעסקת שליט, נעצרו מחדש בגין מעורבות בטרור, גורשו לעזה - ונעצרו מחדש.