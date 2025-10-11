דיווח

"לשחוט חיילים ולצלם": מסמך שנמצא בבונקר בעזה חושף את הוראות סינוואר לטבח 7 באוקטובר

"לשחוט חיילים ולצלם": מסמך ההנחיות של סינוואר ל-7.10
המסמך, שאותר ע"י המודיעין הישראלי בבונקר תת-קרקעי בעזה, כולל הוראות למחבלי חמאס לפגוע בחיילים ובאזרחים, להעלות יישובים שלמים באש - ולתעד את המעשים. לפי הדיווח, המסמך משמש לניתוח מחדלי המודיעין שהובילו לטבח
מחבר יואב זהבי
John Minchillo, AP
צילום: John Minchillo, AP

המודיעין הישראלי מצא מסמך בכתב ידו של מנהיג חמאס ברצועה יחיא סינוואר בבונקר תת-קרקעי בעזה, בו הנחיות מפורטות לביצוע מתקפת 7 באוקטובר - כך דווח היום (שבת) בניו יורק טיימס.

המסמך, בן שישה עמודים, נכתב בערבית באוגוסט 2022 וכולל הוראות לפגוע בחיילים ובאזרחים, להצית שכונות ולתעד את מעשי האלימות לצורכי הפחדה וערעור היציבות בישראל, כך לפי הדיווח. עוד מופיעות במסמך הוראות "להצית בתים באמצעות סולר או בנזין" ולבצע "שתיים או שלוש פעולות שבהן יישוב שלם יועלה באש".

לפי יירוטי קשר של יחידה 8200 ביום הטבח, מפקדי חמאס בשטח קראו למחבלים "לשרוף הכול" ו"להכניס את כל הקיבוץ ללהבות". אחרים הורו "לשחוט" חיילים מקרוב ו"לצלם את הסצנות ולשדר לעולם המוסלמי כולו".

המסמך והיירוטים, כך אמרו גורמים ישראלים, מוכיחים כי חמאס תכנן מראש מתקפה חסרת רחמים על אזרחים, זאת בניגוד לטענות הארגון כי מטרתו הייתה צבאית בלבד.

לפי הפרסום המסמך אומת על ידי מומחית לכתבי יד במשטרת ישראל, שסיפרה כי כתב היד תואם לזה של סינוואר. דובר חמאס בקטר סירב להגיב, בעוד מקורבים לארגון טענו כי מדובר בזיוף. על פי הדיווח, ישראל משתמשת בממצאים כדי לנתח את מחדלי המודיעין שהובילו לטבח ולחטיפות.

