שני נרצחים ושני פצועים קשה מירי בכביש 443 ליד מתקן אדם, החשוד נעצר

רוכב אופנוע פתח באש לעבר רכב סמוך לצומת מבוא מודיעים, שניים נרצחו ושניים נפצעו באורח קשה • נעצר חשוד בירי כשלצידו נשק אוטומטי ארוך • החשד: הרקע לאירוע הוא סכסוך בין חמולות מהעיר לוד. הנרצחים ממשפחת פשע מוכרת בעיר וגם החשוד בירי

חשד לחיסול בעולם התחתון: שני הרוגים ושני פצועים במצב אנוש כתוצאה מירי, שבוצע היום (רביעי) לעבר רכב בכביש 443 ליד מתקן אדם וצומת גינתון. לפי דיווחים ראשוניים, הירי בוצע על ידי יורה רכוב באופנוע לעבר רכב, הוא נעצר לאחר מרדף ונתפס עם נשק אוטומטי ארוך. על פי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך בין חמולות מהעיר לוד.

תיעוד הירי:

החשוד שנעצר במקום עם הנשק והאופנוע

בתיעוד שהופץ ברשתות החברתיות נראים שניים רכובים על אופנוע שמתקרבים לג'יפ, בשלב מסויים רוכב האופנוע מעט והשני יורה בצרורות על הג'יפ ופוגע בנוסעיו. המשטרה פתחה בסריקה אחר היורה ולאחר זמן קצר עצרה את החשוד, שאותר ליד צומת גינתון כשבידו נשק אוטומטי ארוך. לאחר זמן קצר במד"א דיווחו כי נקבע מותם של שניים מנוסעי הג'יפ. על פי החשד, הרקע לאירוע הוא סכסוך בין חמולות מהעיר לוד. הנרצחים ממשפחת פשע מוכרת בעיר וגם החשוד בירי.

במשטרה הודיעו כי המפכ"ל רב ניצב דני לוי צפוי להגיע לזירה. כמו כן, כביש 443 לכיוון ירושלים ולכיוון תל אביב נחסם לתנועה, התנועה מופנית לכיוון ירושלים וחזרה למודיעין.

פראמדיק מד"א סער שי וחובשי רפואת חירום במד"א יוסף אסולין ועמית קאפח, סיפרו: "קיבלנו דיווחים על ארבעה גברים שנפצעו מירי. הגענו למקום בכוחות גדולים וראינו את שני פצועים שוכבים על הכביש כשהם מחוסרי הכרה ללא דופק וללא נשימה עם פציעות מירי, ביצענו בדיקות רפואיות ונאלצנו לקבוע את מותם במקום. במקביל הענקנו טיפול רפואי לשני גברים נוספים שנפצעו באורח קשה, העלנו אותם לניידות טיפול נמרץ של מד"א ופינינו אותם לבתי החולים כשמצבם מוגדר קשה".

רובי ברק, סגן פרמדיק ראשי באיחוד הצלה, סיפר: "בזירה נקבע מותם של שני גברים בשנות ה-40 לחייהם עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלו. כמו כן, הענקנו טיפול רפואי לשני גברים נוספים בשנות ה-40 לחייהם שלאחר מכן פונו במצב קשה לבית החולים שמיר-אסף הרופא בצריפין ולבית החולים שיבא תל השומר".

תיעוד מהזירה: