חקירה על הסרטון משדה תימן; נבדקת מעורבות של סביבת הפצ"רית בהדלפה

מדובר בחקירת אירוע במסגרתו הודלף סרטון בו מוצגת התעללות לכאורה בעציר פלסטיני במתקן שדה תימן • הרמטכ"ל אישר את בקשת הפרקליטה הצבאית הראשית לצאת לחופשה עד לבירור העניין • היועמ"שית על הפתיחה בחקירה: "בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה" • שר הביטחון: "מברך על ההחלטה"

דובר צה"ל הודיע היום (רביעי) על פתיחת חקירה פלילית בעניין הדלפת סרטון בו מוצגת התעללות לכאורה בעציר פלסטיני במתקן שדה תימן. בשלב זה אישר הרמטכ"ל את בקשתה של הפרקליטה הצבאית הראשית, יפעת תומר-ירושלמי, לצאת לחופשה עד לבירור פרטים נוספים בנושא.

מפרטים ראשונים עולה כי המשטרה קיבלה מידע חדש לאחרונה בנוגע לפרשה שעוסק במעורבות סביבת הפצ"רית בהדלפה. היום התקשר הרמטכ"ל זמיר לשר הביטחון כ"ץ והודיע לו על ההחלטה להוציא את הפצ"רית לחופשה בעקבות החקירה. במקביל, ראש אגף החקירות והמודיעין של משטרת ישראל, ניצב בועז בלט, נעדר הבוקר זמן ממושך מאירוע מבצעי בנוכחות המפכ"ל, רב-ניצב דני לוי, בעקבות ההתפחות הדרמטית.

על פי מקורות במערכת אכיפת החוק, הפצ"רית אינה מוגדרת כחשודה בפרשה. החקירה נפתחה בעקבות מידע שהעלה חשד שההדלפה היא מגורמים בפרקליטות הצבאית. בחקירה ייבדק אם הדבר נעשה בידיעתה.

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה מסרה כי החקירה נפתחה בעקבות מידע שהתקבל לאחרונה. "החקירה מנוהלת על-ידי אגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל, ובליווי פרקליטות המדינה", נמסר בהודעת היועמ"שית. "ביממה האחרונה בוצעו פעולות חקירה שונות, ועדכון אודות הפתיחה בחקירה נמסר לבג"ץ. בשלב זה, והואיל שהחקירה נמשכת, לא ניתן למסור פרטים נוספים".

שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר כי הוא מברך על ההחלטה. "מדובר בפרשה חמורה שיצרה עלילת דם נגד חיילי צה"ל בארץ ובעולם והיא חייבת להיבדק ולהיחקר עד תום", מסר.

"המינוי של ראש שב"כ ושל נציב תלונות הציבור על השופטים, ביחד עם קידום החקיקה המשפטית והמאבק הנחוש לחשיפת האמת ולאכיפה שוויונית, מחוללים שינוי היסטורי לנגד עינינו", מסר שר המשפטים יריב לוין. "הולכים ונראים ניצני הסוף של עשרות שנים של הסתרה ושל חסינות למי ששייכים ל'מחנה הנכון'. אמשיך ללא מורא עד שהצדק ייעשה במלואו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אמר כי החקירה בעניין שדה תימן והוצאת הפצ"רית ל"חופשה", היא התפתחות דרמטית בהגנה על הדמוקרטיה מפני התנהלות עבריינית בכסות משפטית. לדבריו, "כל המעורבים בפרשה צריכים לתת את הדין, כולל היועמ"שית עצמה שניסתה לטרפד את החקירה בהודעה שקרית לבג"ץ".

"גורמים בשירות הביטחון הכללי שפועלים באמצעות רוגלות לסיכול מינוי ראש שב"כ, ועכשיו פצ"רית שפועלת לכאורה נגד הלוחמים והמפקדים שלנו ומשתפת פעולה בהדלפות עם עלילות דם אנטישמיות נגד מדינת ישראל", מסר שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. "אבדן דרך עצוב מפחיד ומקומם. מישהו צריך עוד הוכחה לקריטיות של ניקוי האורוות והתיקון הדרוש במערכת המשפט ואכיפת החוק שלנו?! נעשה הכול כדי להגן על הלוחמים שלנו, על היהדות שלנו, על הקיום והביטחון שלנו ועל הדמוקרטיה שלנו מול מי שחותרים תחתיה באיצטלה של 'שומרי סף'".

‏"באמצע המלחמה הקשה בתולדות ישראל בחרה הפצ"רית להעליל על לוחמי צה"ל כי כביכול הם היו מעורבים באונס מחבלים", מסר ח"כ צבי סוכות. "הסרטון שהודלף מתוך חומרי החקירה שהיו בחזקתה יחד עם האישומים חסרי הבסיס שהפיצה על הלוחמים הפך לתעמולה אנטי ישראלית מטורפת בעולם כולו בעיצומה של המלחמה. לכלא!".