פרסום ראשון

שנה וחצי אחרי שנפגע בעימות עם חיזבאללה: צה"ל החליט לסגור את מערך "טל שמיים"

אחרי שנפגע משיגור חיזבאללה: מערך "טל שמיים" בצה"ל ייסגר
בחיל האוויר החליטו לסגור בשלב הזה את מערך "טל שמיים", בלון התצפית הענק שהוצב בגליל התחתון וספג פגיעה ישירה במהלך הלחימה בצפון. כבר בימי הפעולה הראשונים של הבלון, שעלה מאות מיליוני שקלים, עלו תהיות סביב העובדה שהוא חשוף לאיומים
מחבר איתי בלומנטל
Getting your Trinity Audio player ready...
בלון התצפית "טל שמיים"
צילום: משרד הביטחון

בחיל האוויר החליטו לסגור בשלב הזה את מערך "טל שמיים", בלון התצפית הענק שהוצב בגליל התחתון - כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. זאת, שנה וחצי לאחר שהבלון נפגע בפגיעה ישירה של חיזבאללה בעיצומה של הלחימה בצפון.

בכך, הפרויקט שנועד לסייע למערך הבקרה האווירית לזהות טילי שיוט וכטב"מים, בעלות של מאות מיליוני שקלים - נסגר. החיילים ששירתו במערך פוזרו ביחידות הבקרה האחרות של חיל האוויר.  

כבר בימי הפעולה הראשונים של הבלון, עלו תהיות בנוגע ליכולתו להעביר נתונים בתנאי מזג אוויר קשים, ובעיקר סביב העובדה שהבלון חשוף לאיומים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "ייעוד היחידה נמצא כעת בבחינה. החיילים ביחידה ממשיכים לשרת במספר מקומות במערך בהתאם להכשרתם ויכולותיהם".

חיזבאללה פרסם בזמנו תיעוד של שיגור הכטב"ם לעבר בלון התצפית "טל שמיים" ליד צומת גולני. בסרטון מופיעים לכאורה צילומי אוויר של האתר, שנלקחו בטיסת תצפית יום קודם לכן, כך לטענת ארגון הטרור.

עוד בנושא

בלון התצפית של חיל האוויר

בלון התצפית של חיל האוויר "טל שמיים" עלה לאוויר

בלון התצפית

בלון התצפית לזיהוי מל"טים איראניים – מעולם לא עבד

תגיות |
בחירת העורכת
  • הגוסטינג החות'י
    חות'ים, היית'ם? או שחלמת'י
  • מבצע כדורגל
    שער הניצחון: אחרי שאביו נפל, איתן מגשים את חלומם המשותף
  • מיה מק'קנה-ברוס, סירשה רונן, אנה סוואי ואיימי לו ווד
    השחקניות שיגלמו את בנות הזוג של "הביטלס" נחשפות
  • שיעור מוזיקה
    איך מלמדים אחרת? על הגבול שבין ידע ליצירה
  • דודו
    הראשון בבידור? השיחות האחרונות של דודו טופז נחשפות

אולי יעניין אותך