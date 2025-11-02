שנה וחצי אחרי שנפגע בעימות עם חיזבאללה: צה"ל החליט לסגור את מערך "טל שמיים"

בחיל האוויר החליטו לסגור בשלב הזה את מערך "טל שמיים", בלון התצפית הענק שהוצב בגליל התחתון וספג פגיעה ישירה במהלך הלחימה בצפון. כבר בימי הפעולה הראשונים של הבלון, שעלה מאות מיליוני שקלים, עלו תהיות סביב העובדה שהוא חשוף לאיומים

בחיל האוויר החליטו לסגור בשלב הזה את מערך "טל שמיים", בלון התצפית הענק שהוצב בגליל התחתון - כך פורסם הערב (ראשון) במהדורת כאן חדשות. זאת, שנה וחצי לאחר שהבלון נפגע בפגיעה ישירה של חיזבאללה בעיצומה של הלחימה בצפון.

מערך בלון התצפית "טל שמיים" של חיל האוויר בגליל התחתון, בעלות של מאות מיליוני שקלים, נסגר - שנה וחצי אחרי שנפגע מתקיפת חיזבאללה | פרסום ראשון של @ItayBlumental #מהדורתכאןחדשות עם @TaliMoreno_ pic.twitter.com/C9F511GhbH — כאן חדשות (@kann_news) November 2, 2025

בכך, הפרויקט שנועד לסייע למערך הבקרה האווירית לזהות טילי שיוט וכטב"מים, בעלות של מאות מיליוני שקלים - נסגר. החיילים ששירתו במערך פוזרו ביחידות הבקרה האחרות של חיל האוויר.

כבר בימי הפעולה הראשונים של הבלון, עלו תהיות בנוגע ליכולתו להעביר נתונים בתנאי מזג אוויר קשים, ובעיקר סביב העובדה שהבלון חשוף לאיומים.

מדובר צה"ל נמסר בתגובה: "ייעוד היחידה נמצא כעת בבחינה. החיילים ביחידה ממשיכים לשרת במספר מקומות במערך בהתאם להכשרתם ויכולותיהם".

חיזבאללה פרסם בזמנו תיעוד של שיגור הכטב"ם לעבר בלון התצפית "טל שמיים" ליד צומת גולני. בסרטון מופיעים לכאורה צילומי אוויר של האתר, שנלקחו בטיסת תצפית יום קודם לכן, כך לטענת ארגון הטרור.