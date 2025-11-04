כאן רשת ב'

באיראן נערכים לעימות עתידי עם ישראל ומחמשים את המיליציות בעיראק

באיראן נערכים לעימות עם ישראל ומחמשים מיליציות בעיראק
לפי גורמים עיראקיים, טהראן הגבירה את התמיכה במיליציות השיעיות במדינה לאחרונה, במסגרת כוננות למקרה של עימות נוסף עם ישראל
מחבר רועי קייס
Getting your Trinity Audio player ready...
מיליציות חמושות בעיראק, "קאטיב חיזבאללה"
מיליציות חמושות בעיראק, "קאטיב חיזבאללה" צילום: REUTERS/Thaier Al-Sudani

איראן מחמשת את המיליציות השיעיות בעיראק לקראת אפשרות לעימות עתידי עם ישראל, כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" כאן רשת ב'.

גורמים עיראקים המעורים בנושא אומרים כי בעת האחרונה ובעקבות המכות שחטף הציר הפרו-איראני בלבנון, בסוריה ובעזה, בטהראן מנסים להעביר את כובד המשקל למיליציות בעיראק. התמיכה האיראנית במיליציות גדלה בתקופה האחרונה, בדגש על אמצעי לחימה מתקדמים יותר.

לפי אותם גורמים, הרושם הוא שבאיראן מכשירים את שלוחיהם אצל השכנה ממערב לפעולה נגד ישראל במקרה של עימות מחודש.

כזכור, המיליציות שתקפו את ישראל במהלך המלחמה ללא תגובה מצדנו דווקא לא התערבו במלחמה החזיתית של ישראל ואיראן בקיץ האחרון, זאת בלחץ של הממשל המרכזי בבגדאד ואיומים ישראלים ואמריקניים.

הגורמים העיראקיים מתארים כי מצד אחד המיליציות חוששות מאוד מתקיפות ישראליות ואמריקניות, אך מצד שני כיום הן יותר חזקות מצבא עיראק ונשמעות בעיקר למי שמחמש ומכשיר אותן, כוח קודס האיראני, ופחות לראש ממשלת עיראק, מוחמד א-סודאני.

החודש יתקיימו בחירות לפרלמנט בעיראק שמעסיקות גם את א-סודאני וגם את המיליציות ופטרוניהן בטהראן, אבל ספק רב אם התוצאות יביאו בשורה אמיתית בעניין ריכוז הנשק בידי המדינה.

עוד בנושא

כוחות ביטחון בעיראק

האיום מעיראק: "אם נשתין ונירק על ישראל היא תטבע ותיעלם"

AP Photo/Khalil Hamra

מאיימות על בסיסי ארה"ב: המיליציות בעיראק יצטרפו למלחמה?

תגיות |
בחירת העורכת
  • הבלתי מואזנים
    איפה הייתם ברצח רבין? יובל מנדלסון חגג בר מצווה. בערך
  • דיאן לאד, 2016
    זוכת פרס גלובוס הזהב, דיאן לאד, הלכה לעולמה בגיל 89
  • וודי אלן, 2019
    מדריד תשקיע כמיליון אירו בסרט של וודי אלן - בתנאי אחד
  • פאנל נוער
    מחצית מהישראלים נולדו אחרי רצח רבין: מי עוד זוכר?
  • סוגרים מסעדות
    "ספגנו מכה אחר מכה": המסעדנים שויתרו על החלום העסקי

אולי יעניין אותך