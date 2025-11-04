באיראן נערכים לעימות עתידי עם ישראל ומחמשים את המיליציות בעיראק

לפי גורמים עיראקיים, טהראן הגבירה את התמיכה במיליציות השיעיות במדינה לאחרונה, במסגרת כוננות למקרה של עימות נוסף עם ישראל

איראן מחמשת את המיליציות השיעיות בעיראק לקראת אפשרות לעימות עתידי עם ישראל, כך פורסם הבוקר (שלישי) בתוכנית "הבוקר הזה" כאן רשת ב'.

גורמים עיראקים המעורים בנושא אומרים כי בעת האחרונה ובעקבות המכות שחטף הציר הפרו-איראני בלבנון, בסוריה ובעזה, בטהראן מנסים להעביר את כובד המשקל למיליציות בעיראק. התמיכה האיראנית במיליציות גדלה בתקופה האחרונה, בדגש על אמצעי לחימה מתקדמים יותר.

לפי אותם גורמים, הרושם הוא שבאיראן מכשירים את שלוחיהם אצל השכנה ממערב לפעולה נגד ישראל במקרה של עימות מחודש.

כזכור, המיליציות שתקפו את ישראל במהלך המלחמה ללא תגובה מצדנו דווקא לא התערבו במלחמה החזיתית של ישראל ואיראן בקיץ האחרון, זאת בלחץ של הממשל המרכזי בבגדאד ואיומים ישראלים ואמריקניים.

הגורמים העיראקיים מתארים כי מצד אחד המיליציות חוששות מאוד מתקיפות ישראליות ואמריקניות, אך מצד שני כיום הן יותר חזקות מצבא עיראק ונשמעות בעיקר למי שמחמש ומכשיר אותן, כוח קודס האיראני, ופחות לראש ממשלת עיראק, מוחמד א-סודאני.

החודש יתקיימו בחירות לפרלמנט בעיראק שמעסיקות גם את א-סודאני וגם את המיליציות ופטרוניהן בטהראן, אבל ספק רב אם התוצאות יביאו בשורה אמיתית בעניין ריכוז הנשק בידי המדינה.