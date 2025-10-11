חוזרים הביתה

משפחות חטופים הגיעו למחנה רעים; הפעימה הראשונה - מצפון הרצועה

רכבי הצלב האדום נמצאים בנקודת החבירה הראשונה • החטופים צפויים להשתחרר בשעה 8:00 בבוקר וב-10:00. הם יתאחדו עם בני משפחותיהם במחנה רעים, ומשם יועברו אל בתי החולים איכילוב, שיבא ובילינסון. חטופים שמצבם הרפואי דורש טיפול דחוף, יועברו אל בתי החולים סורוקה או ברזילי | עדכונים שוטפים