היום ה-743 למלחמה

לבנון: הרוג בתקיפת כלי הנדסי בכפר דיר כיפא

לבנון: הרוג בתקיפת כלי הנדסי בכפר דיר כיפא
החות'ים עצרו 53 עובדי או"ם ברחבי תימן | עדכונים שוטפים
מחבר כתבי כאן חדשות
  • כתבי כאן חדשות
תקיפת חיל האוויר בלבנון
תקיפת חיל האוויר בלבנון צילום: ללא קרדיט

אולי יעניין אותך