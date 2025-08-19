הממשלה אישרה את הגדלת תקציב המדינה: מיליארדים לביטחון, קיצוצים בחינוך, בריאות ורווחה

רוב התקציב החדש יהיה מיועד לביטחון, כאשר צפויים קיצוצים רוחביים נרחבים בתקציבי משרדי הממשלה והגדלה משמעותית של הגירעון. שרי הביטחון הלאומי והחינוך זעמו על כך ש-1.6 מיליארד שקלים הוקצו לסיוע הומינטרי לעזה: "פוגעים בביטחון ילדינו"

הממשלה אישרה היום (שלישי) את הגדלת תקציב המדינה לשנת 2025 בכ-31 מיליארד שקלים נוספים בשל הוצאות המלחמה. כמעט 28 מיליארד שקלים מיועדים לתקציב הביטחון, בכללם גם 1.6 מיליארד שקלים שמיועדים לסיוע הומניטרי לתושבי רצועת עזה.

שר הביטחון הלאומי איתמר בן גביר ושר החינוך יואב קיש הודיעו כי יתנגדו להצעה, בטענה כי משרד האוצר "פוגע בביטחון ילדינו" בכך שהוא מרחיב את תקציב הסיוע ההומניטרי לרצועה. קיש התנה את תמיכתו בהגדלת התקציב בהקצאת 250 מיליון שקלים לאבטחת מוסדות חינוך לפתיחת שנת הלימודים. כשהכספים לא הובטחו, הוא הצביע נגד ההחלטה.

גם השרים בן גביר, אליהו ווסרלאוף הצביעו נגד.השרים דיכטר וכ"ץ הצביעו בעד הגדלת התקציב הביטחוני ונגד הקיצוץ הרוחבי.

בישיבה נרשמו חילופי דברים קשים בין השרים:

סמוטריץ': אנחנו מממנים את ההוצאות שקרו כבר בעבר בלחימה.

בן גביר: בצלאל, אתה עושה סיבובים על כולם. יש לך את הכסף, ועוד אתה נותן כסף לחמאס.

קיש: סמוטריץ', אתה נתת הומניטרי לילדי עזה במקום אבטחה במוסדות חינוך לילדי ישראל.

נתניהו: נכנס דיון על האבטחה אצלי.

קיש: בצלאל איש קטן עם אגו גדול.

חיים כץ: אפילו לא הרמת לי טלפון להסביר את הקיצוץ ברווחה והבריאות.

סמוטריץ: עם כל הכבוד, אני לא אתקשר עכשיו ל-32 שרים.

ההצעה המקורית להגדלת התקציב כללה הצעה של הדרג המקצועי במשרד האוצר לחתוך רוחבית בכספים הקואליציונים. אמנם, סעיף זה הוצא מההצעה שתובא היום לשולחן הממשלה, לבקשת היועצים בסביבת שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וראש הממשלה בנימין נתניהו.

בסביבת ראש הממשלה ושר האוצר חוששים מהסתבכות נוספת מול המפלגות החרדיות, שכבר פרשו מהממשלה אך לא מהקואליציה, ושפגיעה בכספים הקואליציוניים תפגע בראש ובראשונה בהם. לצד זאת, 481 מיליון שקלים שיופחתו מתקציב שיועד להחלת רפורמת "אופק חדש" ברשתות החינוך החרדי, לאחר שהניסונות להעביר את התוספת כשלו פעם אחר פעם מטעמים משפטיים.

קיצוץ רוחבי במשרדים והגדלת הגירעון: @lielkyzer עם ההחלטה של שר האוצר להימנע מקיצוץ רוחבי בכספים הקואליציוניים כדי לא להכעיס את המפלגות החרדיות, והשלכות ההחלטה להגדיל את תקציב המדינה ב-31 מיליארד שקל, בהם 1.5 מיליארד לסיוע הומניטרי#מהדורתכאןחדשות pic.twitter.com/69ckKRqhwk — כאן חדשות (@kann_news) August 18, 2025

במקום צמצום הכספים הקואליציוניים, הכסף צפוי להגיע מקיצוץ רוחבי בתקציבי משרדי הממשלה והגדלה נוספת של הגירעון מ-4.9% ל-5.2%. המשמעות היא שתשלומי הריבית שישראל תשלם יגדלו.

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הקיצוצים בתקציבי הממשלה ובפגיעה בשירותים חיוניים ובסיסיים: "החלטת הממשלה על הקיצוץ בסל התרופות אומר שהבושה מתה וגם החולים ימותו. ‏הכסף יכול לבוא מסגירת 15 משרדי ממשלה מיותרים וביטול הכספים למושחתים ומשתמטים. ‏במקום זה הממשלה הגרועה בתולדות המדינה מקצצת בבריאות, בתרופות, בחינוך וברווחה. חרפה".

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן תקף גם הוא: "הגעתי היום לבית החולים סורוקה וראיתי הרס עצום. אגפים שלמים נמחקו לאחר המתקפה האיראנית. ‏במקום להעביר 1.3 מיליארד שקלים לשיקום בית החולים, ממשלת נתניהו תאשר היום העברת 1.6 מיליארד שקלים לחמאס בעזה מכספי אזרחי ישראל".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ פרסם הצהרה, בה הכריז כי: "לא קל להיות שר אוצר בתקופת מלחמה". השר עקץ את חבריו לממשלה: "לפעמים זה עוד יותר לא קל מול קומץ שרים פופוליסטי שמשתלח, מטיח עלבונות אישיים ומחפש כותרות וסיבובים פוליטיים. אני מודה לראש הממשלה על האמון והגיבוי ולרוב המוחלט של שרי הממשלה שגילו אחריות לאומית והצביעו בעד הגדלת תקציב הביטחון הנדרשת למימון המלחמה המוצלחת שניהלנו להסרת האיום הקיומי האיראני והבטחת ביטחון ישראל ועתיד האומה".

"אמשיך למלא את תפקידי באחריות ובשיתוף פעולה מקסימלי עם חבריי השרים, גם כשיש מחלוקות לגיטימית, כשרק טובת המדינה, כלכלתה וביטחונה לנגד עייני, וללא שום שיקול פוליטי", כתב.