בצל החשש ממחסור לקראת החגים: יאושר פטור ממכס לייבוא חלב

הצעד נועד להתמודד עם המחסור הצפוי בתקופת חגי תשרי עקב השבתת המחלבות כי ערבי החג יחלו באמצע השבוע. סמוטריץ': "אנחנו מסירים חסמים ומכסים כדי להגביר את התחרות - כך נבטיח שיהיה מספיק חלב ובמחיר הוגן"

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' יחתום בשבוע הבא על צו לפטור ממכס ייבוא חלב לשתייה, כמענה למחסור הצפוי במוצר לקראת חגי תשרי, כך הודיעו היום (רביעי) במשרד האוצר. הפטור יינתן לתקופה של שבעה שבועות, החל מ-14 בספטמבר, ונועד להבטיח אספקת חלב רציפה לצרכנים.

משרד האוצר פרסם אתמול תזכיר להערות הציבור, לפיו יינתן פטור מלא ממכס על יבוא חלב לשתייה לתקופה של חצי שנה - עד 28 בפברואר 2026. כיום חל מכס קבוע של עד 40% על חלב לשתייה. הצעד צפוי לפתור את בעיית החוסרים בחלב תוך כחודש, ועשוי אף להביא לירידת מחירים כתוצאה מהגברת התחרות.

במשרד החקלאות מבהירים כי אין מחסור בחלב הגולמי המיוצר ברפתות בישראל, שמייצרות כ-106% מהביקוש המקומי. המחסור הצפוי נובע מהשבתת המחלבות במשך תשעת ימי חגי תשרי, שחלים השנה באמצע השבוע ולא מותירים מספיק ימי עבודה במחלבות. כתוצאה מכך צפוי מחסור זמני במוצרי חלב לשתייה, ובמקטע הרפתות ישפכו במהלך החגים כ-6 מיליון ליטר חלב גולמי.

"זו אבן דרך נוספת במאבק המתמשך שלנו ביוקר המחייה", אמר השר סמוטריץ'. "אנחנו מסירים חסמים ומכסים כדי להגביר את התחרות - כך נבטיח שיהיה מספיק חלב ובמחיר הוגן".

שר החקלאות אבי דיכטר פנה לשר האוצר בבקשה להוציא את הצו הזמני, במטרה למנוע פגיעה בצרכנים מבלי לפגוע בענף המקומי בטווח הארוך.

דגן יראל, מנכ"ל התאחדות יצרני החלב מסר בתגובה לפרסום הצו: "צר לנו על החלטה מנותקת מהמציאות וחסרת היגיון ואחריות לאומית. אין בה שום קשר לביטחון המזון של אזרחי מדינת ישראל ולא לאתגרי המלחמה והתקומה. הצענו חלופות לתקופת החגים כדי למנוע את המחסור הנקודתי בחלב עקב תנאי הכשרות, אולם אלו אפילו לא נבחנו. במקום, העדיפה המדינה לתת פרס לקומץ רשתות וליבואנים ששולטים בשוק המזון".

"ראוי כי בעת הזו ישכילו במשרדי הממשלה בירושלים להפנים: בלי חלב ישראלי ובלי ייצור מקומי – אין ביטחון מזון בישראל", הוסיף יראל.