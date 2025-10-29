היסטוריה: אנבידיה הפכה לחברה הראשונה ששווה חמישה טריליון דולרים

אנבידיה
צילום: רויטרס

חברת השבבים האמריקנית אנבידיה (Nvidia) הפכה היום (רביעי) לחברה הראשונה אי-פעם שהגיעה לשווי שוק של חמישה טריליון דולרים.

ההישג הגיע שלושה חודשים אחרי ששווי השוק של החברכה חצה את רף ארבעה טריליון הדולרים. זאת, בהשוואה ל-13 החודשים שלקחו לחברה להגיע משווי של שלושה טריליון לארבעה טריליון קודם לכן. 

מניות החברה עלו ב-3% עם פתיחת יום המסחר הבוקר. לאורך שנת 2025 עלתה מניית החברה בכ-50%. 

לאחרונה נודע כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתכוון לדון עם נשיא סין שי ג'ינפינג בפתיחת השוק הסיני לשבבים מתוצרת אמריקנית. 

