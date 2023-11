תיעודים דרמטיים מאירלנד: חשד לפיגוע גרם למהומות ענק

מהומות ענק התרחשו אתמול (חמישי) בדבלין שבאירלנד. המוני אנשים יצאו לרחובות, תקפו שוטרים, פרצו לחנויות ובזזו אותן, וגם העלו ניידות ואוטובוסים באש, תוך קריאות "חיי אירים חשובים". כתב רויטרס דיווח מהשטח: "לא יהיה מוגזם לומר – המשטרה איבדה שליטה במרכז דבלין". בעקבות הקושי להשליט סדר, ראש הממשלה האירי ליאו ורדקר הקפיץ את הצבא לתגבר.

הוואטסאפ של כאן חדשות - עקבו אחרי הערוץ הרשמי

Shops now being broken into on O’Connell Street pic.twitter.com/lk885a1r3s

השתלשלות האירועים שהובילה למהומות - אירוע דקירה בכיכר פארנל בבירת המדינה, שהוביל לפציעתם של שני מבוגרים ושלושה ילדים. לאחר האירוע, טענות לא מאומתות זיהו את התוקף כגבר ממוצא אלג'יראי. הדבר הספיק למספר צעירים לצאת לאזור, ולקרוא קריאות בגנות הגירה המונית. בתוך כך, מפקד המשטרה האירית לא שלל את האפשרות שמדובר בפיגוע טרור.

BREAKING: Riots break out in Dublin, Ireland after stabbing attack that left multiple children injured. Train, bus, cars set on fire by angry protesters pic.twitter.com/1HxA4xWAOx

There is an outpouring of rage on the streets of Dublin, Ireland as the people demand action against mass immigration following a mass stabbing incident against children. pic.twitter.com/GJUvTxYs2G