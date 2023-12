"יהודי מלוכלך": יהודים הותקפו ונשדדו בניו יורק ולונדון

עיתון הגארדיין פרסם אתמול (שישי) כי משטרת המטרופולין של לונדון פתחה בחקירה של מקרה בו צעירה יהודיה בת 20 הוכתה ונשדדה באיזור יהודי בעיר. כרגע המשטרה חוקרת את התקרית כשוד, אך הוסיפה כי היא מודעת לאפשרות כי התקרית נבעה ממניעים אנטישמיים.

