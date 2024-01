בשידור חי: חמושים השתלטו על אולפני הטלוויזיה הממלכתית באקוודור ולקחו בני ערובה

חמושים רעולי פנים פרצו היום (שלישי) לאולפני ערוץ הטלוויזיה הממלכתי האקוודורי TC Televisión, בעיר הגדולה והמרכז הכלכלי של המדינה, גואיאקיל. החמושים לקחו בני ערובה והשתלטו על התחנה, ובמקום נשמעו יריות. לאחר זמן מה, כלי תקשורת במדינה דיווחו כי החמושים נעצרו בידי המשטרה, אך טרם ידוע על נפגעים.

מוקדם יותר היום דווח על חטיפתם של לפחות שבעה שוטרים. זאת, לאחר שאתמול הוכרז במדינה מצב חירום בעקבות מהומות שהתרחשו בכמה בתי כלא במדינה, ובמהלכן נלקחו סוהרים בני ערובה בידי אסירים ואחד מברוני הסמים החזקים במדינה, אדולפו "פיטו" מסיאס נמלט מבית הכלא שבו הוחזק.

תיעוד: בני ערובה מתחננים על חייהם

בתקופה האחרונה מתמודדת אקוודור עם עלייה דרסטית בשיעורי הפשיעה והרצח והיא נחשבת כיום לאחת המדינות המסוכנות באמריקה הלטינית. ממשלתו של הנשיא נובואה הושבעה בחודש נובמבר האחרון לאחר קמפיין בחירות סוער, שבמהלכו אף נרצח אחד המועמדים לנשיאות. ימים לפני רציחתו הוא קיבל איומים מברון הסמים מסיאס, שנמלט אתמול מהכלא.

תיעוד: אזרחים נמלטים מאוניברסיטת גואיאקיל לאחר שדווח על חמושים שלוקחים בני ערובה

BREAKING: Chaos and panic as gunmen enter and try to kidnap people from University of Guayaquil in Ecuador



pic.twitter.com/rRwv5prPCf