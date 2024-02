אחרי הציוץ הוויראלי: אלמו מרחוב סומסום מסביר את משמעותו

ארבעה ימים אחרי שהדמות המוכרת מרחוב סומסום, אלמו, שאלה בעמוד הטוויטר שלה את השאלה הפשוטה: "מה שלומך?", שזכתה ל-200 מיליון צפיות ועוררה סערה ברחבי העולם. אלמו התראיין הלילה (שישי) ל-CNN והסביר למגיש ג׳ק טאפר למה התכוון ומה בעצם שלומו שלו.

"תודה ששאלת, זו שאלה שמאד חשוב לשאול אנשים", אמר אלמו לטאפר. "אלמו בסך הכל ממש בסדר, והוא שמח שהיה יכול לדבר עם חברים רבים שלו לגבי איך הם מרגישים".

טפר שאל: "האם הופתעת מכל התגובות, ולמה שאלה פשוטה כל כך הדהדה אצל כל כך הרבה בני אדם?". אלמו ענה: "אלמו לא יודע. אלמו הבין שכשאתה שואל מישהו ׳מה שלומך׳ אתה צריך להיערך לכך שמישהו לא בסדר. אולי לא מרגיש טוב ואולי חולה. זו שאלה חשובה לשאול, ואלמו למד הרבה על כך".

הציוץ הוויראלי:

Elmo is just checking in! How is everybody doing?