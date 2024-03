מרהיב: כך נראה פיצוץ הר געש באיסלנד

הר געש החל להתפרץ אמש (שבת) בחצי האי רייקאנס באיסלנד. זו ההתפרצות הוולקאנית השביעית במספר באזור בתוך כמעט שלוש שנים. סילוני ומפלי לבה נצפו למרחוק והשמים בחלקים גדולים מאיסלנד נצבעו אדום.

צפו בהתפרצות הר הגעש באיסלנד:

JUST IN: A new eruption has just begun on Iceland's Reykjanes Peninsula, making it the seventh eruption in almost 3 years. pic.twitter.com/2s5EzNMfdk