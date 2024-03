יותר מ-80 בני אדם, בהם שלושה ילדים, נרצחו אמש (שישי) בפיגוע ירי של ארגון הטרור דעאש, באולם קונצרטים במוסקווה שברוסיה. בפיגוע השתתפו לפחות חמישה יורים ולפי רשויות הבריאות בעיר ישנם יותר מ-110 פצועים, בניהם ילדים ותשעה במצב קשה מאוד. בשל כך, מאות אירועים המוניים נדחו בכל רחבי רוסיה, כולל משחק הכדוררגל בין נבחרות רוסיה לפראגוואי.

סוכנות Amaq, המדבררת את ארגון הטרור דאעש, הודיעה כי הארגון לקח אחריות על ביצוע הפיגוע: "לוחמי המדינה האסלאמית תקפו ריכוז של נוצרים בפרברי מוסקווה, הרגו ופצעו מאות אנשים, הסבו הרס רב במקום וחזרו לבסיסם בשלום". כוחות הביטחון ברוסיה עצרו חשוד לא מזוהה סמוך לזירת האירוע. שירותי הביטחון הרוסיים מסרו: "מבצעי הירי טרם נמצאו - המצוד נמשך".

סגנית ראש הממשלה טטיאנה גוליקובה מסרה את ההתייחסות הראשונה של פוטין לפיגוע ואמרה: "הנשיא מאחל לכל פצועי אירוע הטרור החלמה מהירה ומביע את הערכתו לרופאים".

הניו יורק טיימס דיווח כי ארה"ב אספה מידע מודיעני בחודש מרץ, לפיו שלוחת דאעש באפגניסטן, חורסאן, תכננה מתקפה במוסקווה. מלבד האזהרה הפומבית בשבעה במרץ על תקיפה אפשרית ברוסיה, גורמים אמריקנים סיפרו באופן פרטי לגורמים רוסיים על המודיעין המצביע על מתקפה קרובה.

ברשת CNN דיווחו מפי מקורות כי מאז חודש נובמבר ישנו מידע יחסית ממוקד לכוונת דאעש לביצוע פיגועים ברוסיה, והמודיעין האמריקני הזהיר את רוסיה לגביו.

האירוע התרחש באולם בשם "קרוקוס סיטי הול", בו שהו, על פי הערכות, כ-6,200 אנשים. יותר מ-70 אמבולנסים הגיעו למקום. שירותי ההצלה הודיעו כי 100 אנשים חולצו מהאולם, וכי מתבצעות פעולות חילוץ של אנשים שהסתתרו מפני היורים על גג התאטרון.

לפי דיווחים, ייתכן שהרכב בו השתמשו היורים נמצא במגרש החנייה של התאטרון. כוחות הביטחון בודקים את העניין.

ראש עיריית מוסקווה, סרגיי סוביאנין, הודיע כי כל האירועים ההמוניים בעיר מבוטלים. לפני כשבועיים, שירותי הביון של ארצות הברית וגרמניה התריעו על אפשרות לפיגוע גדול במוסקווה - והפצירו באזרחים הרוסים שלא להגיע לאירועים בעיר הבירה.

מהבית הלבן מסר כי בשלב זה אין אינדיקציות לכך שאוקראינה הייתה מעורבת באירוע. משרד החוץ הרוסי הגיב: "על סמך איזה מידע ארצות הברית טוענת שאוקראינה לא מעורבת בירי? סוכנויות אכיפת החוק של רוסיה ייקבעו מי עמד מאחורי הירי". נשיא רוסיה לשעבר דמיטרי מדבדב אמר: "אם יתברר שאוקראינה מאחורי המעשה - כל המחבלים חייבים להיות מחוסלים ויש לחסל גם את בכירי המשטר שעומד מאחורי מעשים אלו".

דובר שירות המודיעין האוקראיני אמר בנושא: "האירועים במוסקבה הם פרובוקציה מודעת של השירותים המיוחדים של רוסיה". יועצו הבכיר של נשיא אוקראינה זלנסקי, מיכאיל פודוליאק, אצהיר כי מדינתו לא מעורבת באירוע. עוד נמסר מאוקראינה: "העריץ ממוסקווה התחיל את הקריירה ברצח האזרחים שלו - וכך הוא רוצה לסיים אותה". בכך, האוקראינים רומזים לכך שעם מינוי פוטין לראשות הממשלה ב-1999, התרחשה סדרת פיצוצים במקומות הומי אדם במוסקווה, שהובילה לתחילת מלחמת צ'צ'ניה השנייה.

