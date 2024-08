פיגוע דקירה בגרמניה: שלושה נרצחים בפסטיבל במערב המדינה, דאעש לקח אחריות

שלושה בני אדם נרצחו וארבעה נפצעו קשה אמש (שישי) בפיגוע דקירה שאירע בפסטיבל בעיר זולינגן שבמערב גרמניה. מצוד נערך אחר המחבל שנמלט מהזירה מיד לאחר מעשיו. משטרת גרמניה הודיעה היום אחר הצהריים על מעצר בן 15 בחשד למעורבות באירוע. ארגון הטרור דאעש לקח אחריות על הפיגוע.

BREAKING: Knife attack at festival in Solingen, Germany leaves several fatalities and injuries. - local media

