תיעוד: אשתו של נשיא צרפת מקרון סטרה לו?

תיעוד של הזוג הנשיאותי הצרפתי הפך לוויראלי ברשתות החברתיות. לפי התיעוד, שפורסם הבוקר (שני) מנחיתת הזוג בווייטנאם, בריג'יט מקרון לכאורה סטרה לבעלה הנשיא עמנואל מקרון, רגעים לפני שעמדו לרדת ממטוס השרד הנשיאותי.

French President Emmanuel Macron was slapped by his wife during a family dispute that was caught on camera.



The incident occurred shortly after the French presidential plane landed in Vietnam.



What exactly enraged his wife remains unclear. pic.twitter.com/O8bnm4wVMC