אלמוני זרק בקבוק תבערה לעבר צעדה למען השבת החטופים בקולורדו, מספר משתתפים נפצעו

בקבוק תבערה הושלך לעבר משתתפים בצעדה למען שחרור החטופים היום (ראשון) בעיר בולדר שבמדינת קולורדו, ארצות הברית. מספר אנשים נפצעו בדרגות שונות של פציעה, ולפחות שניים פונו במסוק לבתי החולים. הרשויות נמצאות בזירה, בניהן גם ה-FBI, ומשטרת בולדר קראה לציבור להתרחק מהאזור.

BREAKING: Several pro-Israel supporters were attacked with fire by a pro-Hamas protester.



Seven victims are reported at the Pearl Street Mall in Boulder, Colorado, police say.



