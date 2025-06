דיווח: ארה"ב הזהירה את בריטניה וצרפת מהכרה במדינה פלסטינית בוועידת האו"ם

ארצות הברית הזהירה את בריטניה ואת צרפת מפני הכרה במדינה פלסטינית בוועידת האו"ם בהמשך החודש, כך דווח היום (שלישי) ב"מידל איסט איי" מפי מקורות יודעי דבר במשרד-החוץ הבריטי.

לפי הדיווח, בוושינגטון החלו להזהיר את בריטניה ואת צרפת בשיחות סגורות מפני הכרה חד-צדדית במדינה פלסטינית, כאשר במקביל מדינות ערב דוחקות בהם להתקדם עם המהלך.

גורמים במדינות ערב אמרו שהצלחת הוועידה תימדד על ידי הכרה של מדינות משמעותיות במדינה פלסטינית, כך לפי המקורות במשרד החוץ הבריטי.

The United States stands with Israel in unequivocally rejecting any effort to unilaterally recognize a Palestinian state or impose conditions on Israel – which would be an unconscionable reward for the heinous Hamas attack on Israel that massacred and brutally kidnapped Israelis… pic.twitter.com/1oHBZIxSRi