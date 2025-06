רוסיה שיגרה מתקפת כטב"מים כבדה לעבר קייב

בקייב דווח הלילה (שלישי) על מתקפה אווירית רוסית כבדה וחסרת תקדים בעוצמתה במרכז העיר. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה על תקיפות גם באודסה.

"כטב"מים של האויב תוקפים בו זמנית מספר מחוזות בעיר", כתב טימור טקצ'נקו, ראש המנהל הצבאי של קייב בטלגרם. "נגרם נזק לבנייני מגורים ופרצו שריפות. כוחות חילוץ עובדים באתרים".

עדי ראייה סיפרו לרויטרס כי שמעו סדרה של פיצוצים עזים ברחבי העיר. בנמל הדרומי של אודסה, מתקפה "מאסיבית" של כטב"ם כוונה נגד בניין רפואת חירום ומחלקת יולדות, כמו גם בנייני מגורים, כך מסר מושל המחוז בטלגרם. לא היו נפגעים.

Russian forces are conducting another major attack on Ukraine tonight using drones and ballistic missiles. Seen here, a Russian Shahed attack drone slams into a Ukrainian apartment building in Kyiv. pic.twitter.com/pjMQNdFr4G

גם אתמול בלילה תקפה רוסיה בעוצמה באוקראינה. הצבא האוקראיני דיווח שיירט 460 מתוך 479 כטב"מים ו-19 מתוך 20 טילים שרוסיה שיגרה, במה שדווח כמתקפה האווירית הגדולה ביותר מאז תחילת המלחמה.

Maybe the biggest-ever attack on Kyiv. Constant humming of drones. Sky is thick with smoke. Every few minutes another explosion rings out. pic.twitter.com/y9nL7bSItv