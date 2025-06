הנשיא טראמפ לניו יורק פוסט: "פחות בטוח לגבי הסכם גרעין עם איראן"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר היום (רביעי) שהוא "פחות בטוח" שאיראן תסכים לעצור את פרויקט הגרעין שלה במסגרת המשא ומתן שממשלו מנהל מול טהרן להסכם גרעין.

"זה נראה שהם מושכים את הזמן", אמר הנשיא בריאיון לתסכית של העיתון, "אני חושב שזה חבל. אני פחות בטוח משהייתי לפני כמה חודשים. משהו קרה להם, אבל אני הרבה פחות בטוח שתהיה עסקה".

Trump tells The Post’s ‘Pod Force One’ he’s ‘less confident’ about Iran deal, but vows mullahs won’t get nukes https://t.co/KSf3yAa27H pic.twitter.com/gMOgwyXHF8