לאחר 33 שנים: ירדן מחזירה את שירות החובה בצבא
יורש העצר, הנסיך חוסיין, הודיע על ההחלטה והוסיף: "יש להיות מוכנים להגן על המולדת". יש התולים את החזרת שירות החובה בהרעת היחסים עם ישראל
מחבר עומר שחר
  • עומר שחר
נתי שוחט, פלאש 90
צילום: עקבה ירדן

יורש העצר הירדני, הנסיך חוסיין הודיע הערב (ראשון) כי הממלכה ההאשמית מחזירה את שירות החובה בצבא ובכוחות המזוינים, זאת לראשונה מזה 33 שנים.

הנסיך חוסיין הודיע על החזרת שירות החובה, המכונה "שירות הדגל", במפגש עם קבוצת צעירים במחוז אירביד שבצפון המדינה.

יורש העצר הירדני הוסיף כי חידוש שירות החובה במדינה הוא "דבר יסודי לצורך קיבוע הזהות הלאומית שלנו, והקשר של הצעירים שלנו עם אדמתם". עוד אמר כי "יש בפנינו חובה גדולה להיות מוכנים להגן על המולדת".

ראש הממשלה הירדני ג'עפר חסאן אמר כי תיקונים לחוק השירות הצבאי יועברו בפרלמנט "בבהילות", וכי שירות החובה צפוי להיכלל בתקציב 2026.

במסמך שפרסם הערב משרד העבודה הירדני, עולה כי שירות החובה בממלכה צפוי להימשך שנה אחת, אליו יגויסו בני 25-29, כאשר אלו שיזומנו בפעימת הגיוס הראשונה יזומנו מבין ילידי שנת 1995.

שירות החובה בירדן בוטל ב-1992, סמוך להסכם השלום עם ישראל, ויוזמות קודמות לחידושו נדחו, האחרונה שבהן ב-2020. לא נמסר מה המניעים לכך שהשירות חודש, אולם יש התולים זאת בהרעת היחסים מול ישראל, ובחשש הירדני ששאיפותיה הטריטוריאליות של ישראל אינן נעצרות בנהר הירדן.

