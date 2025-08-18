לחץ על מצרים: טראמפ ימשיך לקדם הגירה מעזה - ויציע "פרס"

בקהיר חוששים שממשל טראמפ, בעידוד ישראל, לא ויתר על הניסיון לשכנעם להסכים להגירת פלסטינים אל מחוץ לרצועת עזה. המצרים חושדים כי הסכמתם לתוכנית תהווה תנאי להתערבות אמריקנית בסכסוך המתמשך מול אתיופיה על מי הנילוס

גורמים במצרים חוששים שנשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לא ויתר על תוכנית הגירת פלסטינים מחוץ לרצועת עזה. על רקע ההתעניינות הגוברת של טראמפ בסכסוך הלא פתור בין אתיופיה לבין מצרים סביב מי נהר הנילוס, בקהיר חושדים שבכוונת טראמפ להציע סיוע אמריקני לסיום הסכסוך שיותנה בהסכמה מצרית לתוכנית ההגירה. כך פורסם הבוקר (שני) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב.

הסכסוך בין מצרים לאתיופיה על מימיו של הנילוס, עוסק בסוגייה הלא פתורה סביב "סכר התחייה" שהקימה עליו אתיופיה. הסכר מאיים לקחת ממצרים נדבך לא מבוטל מאספקת המים שלה, איום קיומי שהוביל לשנים רבות של דיונים בין מצרים, סודאן ואתיופה וגרר גם לאיומים מרומזים בעימות צבאי.

בזמן הקדנציה הנשיאותית הקודמת של טראמפ, ארצות הברית ניסתה לתווך בין הצדדים ללא הצלחה. לאחרונה, חזר הנשיא האמריקני להתייחס לסוגיה ואמר כי ארצות הברית צריכה להביא לפתרון המשבר הזה. נשיא מצרים א-סיסי בירך על דברי טראמפ. אבל מאחורי הקלעים אנחנו מדווחים הבוקר ממקורותינו שקהיר חשדנית מאוד באשר לכוונותיו של טראמפ במהלך.

החשש המצרי הוא שהסיוע של טראמפ בפתרון הסוגיה לא יהיה בחינם ושיש פה ניסיון מצד ארצות הברית לשכנע את מצרים באמצעות פתרון הסכסוך עם אתיופיה - להסכים לרעיון של הגירת הפלסטינים מעזה. רעיון שמצרים דוחה לחלוטין.

רק אתמול, משרד החוץ המצרי הוציא הודעה שבה נמסר כי מצרים מודאגת מהדיווחים על התייעצויות בין ישראל למדינות מסוימות בעניין הגירת פלסטינים מרצועת עזה. בהודעה נאמר כי מצרים קוראת למדינות העולם שלא להשתתף ב"פשע הנתעב הזה".

סכר של אתיופיה בנהר הנילוס

על רקע הדאגה הזאת מתוכנית ההגירה של העזתים, לא בכדי בקהיר מנסים לקדם באגרסיביות בימים אלה את התוכנית שלהם ליום שאחרי בעזה – ממשל טכנוקרטים זמני בפיקוח הרשות הפלסטינית והכשרה של אלפי שוטרים פלסטינים מעזה, אנשי הרשות, כדי שיאכפו את הביטחון.