קולנוע באוסטריה לא יקרין סרט על חיי הקהילה היהודית: "לא יעשה טוב לאיש"

למרות הכוונה להעניק הצצה לחיי הקהילה היהודית בעיר, הקרנת הסרט "אנחנו עדיין כאן" נדחתה לעת עתה. בבית הקולנוע מסבירים כי מדובר בהחלטה שנובעת משיקולים ארגוניים, אך מדגישים כי הקרנה בזמן הנוכחי "לא תעשה טוב לאיש"

קולנוע באוסטריה לא יקרין סרט על חיי הקהילה היהודית

בית קולנוע בזלצבורג החליט שלא להקרין בשלב זה סרט תיעודי חדש העוסק בחיי הקהילה היהודית בעיר, על אף שהפוסטרים הוכנו והבכורה כבר תוכננה, בטענה ל"שיקולים ארגוניים". כך דיווח אתמול (ראשון) העיתון המקומי Salzburger Nachrichten.

היוצרות, סינה מוזר וג'ויס רוהרמוזר, תיעדו בסרט הדוקו שלהן "Wir sind noch da" ("אנחנו עדיין כאן") יהודים שחיים בזלצבורג כיום. אולם, מנהלת הקולנוע המקומי הסבירה כי "לא נעשה טוב לאיש אם נציג את הסרט עכשיו".

ההחלטה עוררה ביקורת, בין היתר משום שהיא מגיעה בתקופה של רגישות גוברת סביב אנטישמיות במדינה.