עוד לפני איום מזכ"ל חיזבאללה: האבטחה סביב נשיא וראש ממשלת לבנון תוגברה

האבטחה סביב נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תוגברה עקב היותם ממובילי המהלך לפירוק חיזבאללה מנשקו. מזכ"ל ארגון הטרור, נעים קאסם איים בסוף השבוע במלחמת אזרחים, אם ייקחו להם את הנשק

האבטחה סביב נשיא לבנון, ג'וזף עון, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, תוגברה לאחרונה - כך פורסם הבוקר (רביעי) בתוכנית "הבוקר הזה" בכאן רשת ב. זאת, עוד לפני האיום בסוף השבוע של מנהיג חיזבאללה השייח' נעים קאסם נגד השניים - שהם ממובילי המהלך של פירוק ארגון הטרור מנשקו.

אחרי החלטת הממשלה על פירוז הארגון, כוחות הביטחון חסמו דרכי גישה לביתו של ראש ממשלת לבנון בעקבות ההפגנות של תומכי חיזבאללה בביירות. אך מסתמן כי האירוע לא מסתכם בזה.

בלבנון נערכים לתרחיש אימים - לפיו שני האישים האלה, עון וסלאם, ייפגעו בעקבות המהלכים שהם מנסים לקדם מול חיזבאללה ושגורלם יהיה דומה לגורלו של ראש ממשלת לבנון לשעבר, רפיק אל-חרירי, שחוסל בידי חיזבאללה לפני 20 שנה.

לא רק בלבנון מוטרדים לגבי ביטחונם של עון וסלאם, אלא גם מחוצה לה, והיא מן הסתם גוברת אחרי הנאום הלוחמני של השייח' נעים קאסם, שאיים במלחמת אזרחים, אם ייקחו להם את הנשק. אמש ראש ממשלת לבנון אמר בריאיון כי הממשלה לא תחזור מהחלטה בעניין הנשק.

אתמול דיווח כלי תקשורת אמירותי כי בלבנון הוקם חמ"ל משותף של הצבא וכוחות הביטחון שנועד לנקוט אמצעי זהירות מחשש לפעולות שחיזבאללה עלול לבצע כדי להוביל למלחמת אזרחים.