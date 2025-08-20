זעזוע בצרפת: מת לעיני המצלמות לאחר 10 ימי התעללות

זעזוע בצרפת: מת לעיני המצלמות לאחר 10 ימי התעללות
רפאל גרייבן, יוצר תוכן המוכר בצרפת כ"ז'אן פורמאנוב", נהג להופיע בסרטונים ברשת הסטרימינג "קיק" בהם תועד סופג אלימות והשפלות בידי חבריו בשידור חי. בתום השידור האחרון, שארך 10 ימים, נמצא מת. חבריו טענו: האלימות הייתה מבוימת | צפו בתיעוד
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
מותו של רפאל גרייבן בשידור חי ב"קיק"
מותו של רפאל גרייבן בשידור חי ב"קיק" צילום: צילום מסך

השלטונות בצרפת חוקרים את אירוע מותו של יוצר התוכן המקומי רפאל גרייבן, שתועד ביום שני האחרון בשידור חי בפלטפורמת הסטרימינג 'קיק' (Kick). גרייבן נהג לשתף בשידור חי את הצופים בתכניו, בהם תועד לא פעם סופג מכות והשפלות מצד חבריו, עד שנמצא ללא רוח חיים ביום שני האחרון בזמן שידור חי.

רפאל גרייבן (Raphael Graven), הידוע ברשתות בצרפת כ"ז'אן פורמאנוב" (Jean Pormanove), הופיע כדבר שבשגרה בסרטונים ב"קיק", בהם הוא הותקף או הושפל פיזית בידי עמיתיו בעוד הצופים חזו זאת בשידור חי. "מותו של ז'אן פורמאנוב והאלימות שספג פשוט מחרידים," צייצה קלרה צ'אפז, השרה הצרפתייה לבינה מלאכותית וטכנולוגיה דיגיטלית.

עורך דינו של אחד המעורבים, שתועד מתעלל בפורמאנוב, אמר בראיון טלוויזיוני כי פורמאנוב "סבל מבעיות לבביות", וכי האלימות בסרטונים לא הייתה אמיתית כי אם משוחקת. "הסצנות הללו פשוט מתוסרטות, הם פשוט פועלים לפי תסריט", אמר.

בתקשורת בצרפת הוצגו קטעים מסרטונים באורך שעות, בהם פורמאנוב נראה סופג מכות, עלבונות, חניקות, מריחות צבע ושמן וירי ברובה פיינטנבול. מקטעי הסרטונים לא ברור אם אמנם פורמאנוב נידב עצמו מרצונו לאלימות הזו, אם הוא נאלץ לסבול אותה או אם הפעולה הייתה אמיתית או מדומה.

התובעים הורו על נתיחה שלאחר המוות, ופתחו בחקירה בעניין מותו של גרייבן בן ה-46, בכפר קונטס שנמצא צפונית לניס. "קיק" צרפת ציינה כי תשתף פעולה עם הרשויות, וכי היא פועלת לבחינת התוכן שלה בצרפת. מדובר בפלטפורמה הרשומה באוסטרליה, אשר חולקת את הכנסותיה עם יוצרי התוכן בה.

תגיות |
