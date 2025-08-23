אחרי שסתר את טראמפ: ראש סוכנות הביון הצבאית האמריקנית פוטר

ראש ה-DIA, ג'פרי קרוז, פוטר שבועות לאחר שהסוכנות פרסמה דוח שסתר את טענות נשיא ארה"ב, שאמר כי תקיפות ארצות הברית באיראן השמידו את אתרי הגרעין במדינה

משרד ההגנה בוושינגטון פיטר הלילה (בין שישי לשבת) את ראש סוכנות הביון הצבאית האמריקנית, ה-DIA, ג'פרי קרוז. הפיטורים ארעו שבועות לאחר שהסוכנות פרסמה דוח שסתר את טענות הנשיא טראמפ, כי תקיפות ארצות הברית באיראן השמידו את אתרי הגרעין במדינה.

בכיר בפנטגון אמר כי ההדחה נבעה מ"אובדן אמון". הסנאטור מארק וורנר, הדמוקרט הבכיר בוועדת המודיעין של הסנאט, הביע דאגה מן המהלך, ואמר לניו יורק טיימס כי פיטוריו של בכיר נוסף בתחום הבטחון הלאומי מוכיחים שהממשל רואה במודיעין מבחן נאמנות ולא אמצעי להגנה על ביטחון המדינה. מאז שובו של טראמפ לבית הלבן הודחו כמה וכמה בכירים בסוכנויות המודיעין והצבא של ארצות הברית.

טראמפ טען כי אתרי הגרעין באיראן הושמדו - אך יש מי שטען אחרת

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התראיין ב"פוקס ניוז" בחודש יוני והתייחס לתקיפות נגד מתקני הגרעין. "לאיראן לא יכול להיות נשק גרעיני, והיא הייתה במרחק כמה שבועות משם", אמר הנשיא האמריקני. לטענתו, "ההפצצות שלנו השמידו את אתרי הגרעין, למרות מה שאומרים בתעשיית הפייק ניוז".

לאחר מכן פורסם כי גורמים אמריקניים המעורים במידע המודיעיני מסרו כי יירטו שיחה בין בכירים בממשל האיראני, שבה הם הודו כי התקיפות האמריקניות על מתקני הגרעין של איראן היו פחות הרסניות מהמצופה.

על פי הדיווח ב"וושינגטון פוסט", הבכירים תהו בשיחה מדוע פעולת צבא ארצות הברית שעליה הורה הנשיא טראמפ לא כללה פגיעות נרחבות יותר במתקני הגרעין האיראניים. בממשל האמריקני ניסו להמעיט בערכה של השיחה של הבכירים האיראניים, וכינו אותה כ"בעלת ערך מוגבל".

כמו כן, ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית רפאל גרוסי, אמר בחודש יוני כי למרות שהתקיפות באיראן גרמו לנזק חמור למתקני הגרעין - הוא לא מוחלט. לדבריו, לאיראנים יש יכולת לבנות מחדש את המתקנים הגרעיניים במדינה, והם יוכלו לחזור להעשיר אורניום פעם נוספת תוך כמה חודשים.

ארה"ב תקפה את מתקני הגרעין בפורדו, נתנז ואספהאן ב-22 ביוני 2025. זאת לאחר שישראל פתחה ב-13 ביוני באותה השנה במתקפה על איראן שכללה חיסול בכירים, תקיפת אתרי גרעין ותקיפת אתרי טילים בליסטיים.