אחרי זוועות הטבח בא-סווידא: דרוזים בדרום סוריה הקימו "כוח צבאי משותף"

הגוף הצבאי המאוחד שנקרא "כוחות המשמר הלאומי" יורכב מכמה פלגים דרוזיים חמושים מאזור סווידא והר הדרוזים במטרה להגן על ההר ועל הזהות הדרוזית. הוא יפעל בהתאם להחלטותיו של השייח' חיכמת אל הג'רי, אליו הכריז על נאמנות

מספר קבוצות פלגים חמושים דרוזיים מא-סווידא והר הדרוזים הכריזו היום (שבת) על הקמת גוף צבאי מאוחד שייקרא "כוחות המשמר הלאומי".

הגוף המאוחד יהיה נאמן להחלטותיו של השייח' חיכמת אל הג'רי, ממנהיגי העדה הדרוזית בסוריה שנקט עד כה בקו הניצי ביותר כנגד משטר א-שרע.

הכוחות הכריזו על עצמם כ"מוסד הצבאי הרשמי שמייצג את העדה" והגדירו שמטרות האיחוד הן הגנה על ההר ועל הזהות הדרוזית.

הכוח אינו כולל פלגים חשובים מקרב בני העדה הדרוזית באזור, כמו "אנשי הכבוד" ו"בני החורין של הר הערבים". אלה נדחקו הצידה בגלל עמדתם הקוראת לשילוב הר הדרוזים תחת שלטון דמשק ונמצאים במגעים עם השלטונות.

בנוסף, הכריזו "כוחות המשמר הלאומי" על אל-הג'רי בתור הסמכות הרוחנית הבלעדית בעדה, בניגוד לתפיסה לפיה ישנם שלושה מנהיגים: השייח' אל הג'רי, השייח' חמוד אל-חנאווי והשייח' יוסף ג'רבוע. זאת משום ששני המנהיגים לצידו של הג'רי תומכים בהשתלבות הדרוזים בסוריה תחת שלטון א-שרע.