ניסיון אמריקני לצרף את מנהיג העדה הדרוזית בישראל לשיחות בסוריה

מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח' מופק טריף, הוזמן להצטרף למפגש עם דרמר ושר החוץ הסורי בפריז, אך העדיף שלא להיענות לבקשה
מחבר רועי קייס
מנהיג העדה הדרוזית השייח' מוואפק טריף
ביום שלישי שעבר, מנהיגה הרוחני של העדה הדרוזית בישראל, השייח' מופק טריף, טס לפריז כדי להיפגש עם השליח האמריקני לסוריה, תום בראק, שעות ספורות לפני מפגש משולש של בראק עצמו עם השר לעניינים אסטרטגיים רון דרמר ושר החוץ הסורי, אסעד א-שייבאני. מפגש שהסורים מסרו עליו הודעה רשמית באופן די חריג.

לפי גורם שמעורה בפרטי הנסיעה של טריף לצרפת, הצד האמריקני הציע למנהיג העדה הדרוזית בישראל להצטרף למפגש עם דרמר ושר החוץ הסורי, אך טריף העדיף שלא להיענות לבקשה ונפגש בנפרד עם השליח האמריקני בראק. כך פורסם היום (ראשון) בתוכנית "בחצי היום" בכאן רשת ב.

בחודשים האחרונים, כבר היו ניסיונות של השלטון בדמשק ליצור קשר עם טריף ואף להזמינו לבקר שם נוכח השפעתו על המתרחש בהר הדרוזים. במוקד הפגישות הנפרדות בפריז - המצב הר הדרוזים בדרום סוריה אחרי מעשי הטבח והעימותים הקשים.

בפגישה עם טריף, הוצגו לשליח האמריקני תיעודים שראה לראשונה המעידים על המעורבות של כוחות הממשל במרחץ הדמים בהר הדרוזים. הציפייה מהשלטון בדמשק אחרי הפגישות היא שורה של צעדים שישפרו את המצב ההומניטרי בהר הדרוזים ויקלו את המצור והטבעת הביטחונית סביבו.

בימים האחרונים, אחרי המפגשים בפריז, דווח על כמה צעדים כאלה, אך בינתיים זה עוד לא שם ומסדרון הומניטרי משמעותי לא-סווידאא' טרם נפתח.

מלבד מצבם של הדרוזים, נראה שגם הניסיון לגבש הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה עמד במוקד הפגישות בפריז. הסכם הפרדת כוחות משופר מ-1974. הסכם שבו גם הסוגיה של הדרוזים צפויה לקבל התייחסות.

בדמשק הכחישו בסוף השבוע דיווח על כך שישראל וסוריה מתכוונות לחתום על ההסכם המדובר ב-25 בספטמבר בהשתתפות טראמפ ויום אחרי שנשיא סוריה, א-שרע, צפוי לנאום לראשונה בעצרת האו"ם בניו יורק. אבל נראה שאין עשן בלי אש ויש מאמץ משמעותי אמריקני להתגבר על המחלוקות בין הצדדים, כמו הנוכחות של ישראל בכתר החרמון ובדרום סוריה. מה שברור הוא שבשלב, הזה הסכם נורמליזציה לא על הפרק בטווח הנראה לעין. 

