אנגלה מרקל: קליטת המהגרים בגרמניה היא הצלחה

הקנצלרית לשעבר אמרה את הדברים עשור לאחר נאום "אנחנו יכולים לעשות את זה" בריאיון לרשת השידור הציבורית ARD • עלייה של 730% באוסטריה בשם מוחמד, שהפך גם לשם הנפוץ ביותר בבריטניה

עשר שנים לאחר הצהרתה הבלתי נשכחת "אנחנו יכולים לעשות את זה" על יכולתה של גרמניה לקלוט מאות אלפי פליטים, מאמינה הקנצלרית לשעבר אנגלה מרקל שגרמניה עשתה התקדמות משמעותי בשילוב מהגרים. "זהו תהליך. אבל עד כה השגנו הרבה", אמרה מרקל בריאיון לרשת השידור הציבורית ARD עבור סרט תיעודי שישודר הערב (שני). "ומה שעדיין צריך להיעשות חייב להיעשות", הוסיפה.

ב-31 באוגוסט 2015 השתמשה מרקל במילים "אנחנו יכולים לעשות את זה", לאחר שנודע כי 800 אלף פליטים צפויים להגיע לגרמניה באותה שנה, ואלפים נוספים היו בדרכם מהונגריה. "היה לי ברור שזה יהיה משהו מאתגר באמת", אמרה, אך הוסיפה שהיא הופתעה מהתדירות שבה הזכירו לה את דבריה.

מרקל דחתה את הטענה שגרמניה נכנסה ל"הלם" מהחלטתה. "גרמניה היא מדינה חזקה", אמרה. "בסך הכול, הייתי משוכנעת שגרמניה יכולה להתמודד עם זה". היא ציינה כי האלטרנטיבה הייתה למנוע בכוח מפליטים מלהגיע לגרמניה. "לעולם לא הייתי מוכנה לעשות זאת", הצהירה.

עם זאת, הודתה שהחלטתה תרמה לעלייתה של מפלגת הימין הקיצוני "אלטרנטיבה לגרמניה" (AfD). "זה בהחלט חיזק את AfD", אמרה, אך הוסיפה כי זו לא סיבה להימנע מקבלת החלטה שהיא רואה כנכונה וסבירה.

במבט לאחור, מרקל לפעמים גערה בעצמה על כך שלא עשתה יותר למען הפליטים ב-2012-13, כאשר מלחמת האזרחים בסוריה כבר הייתה בעיצומה.

עלייה דרמטית בשם מוחמד באירופה

בתוך כך, הדיילי מייל דיווח על עלייה של מאות אחוזים בשימוש בשם מוחמד ב-25 השנים האחרונות. את הנסיקה הדרמטית מכולן עושה אוסטריה, שבה עלה השימוש בשמו של מייסד האיסלאם ב-730% מאז שנת 2000. בבריטניה זה השם הנפוץ ביותר הניתן לבנים.

בדנמרק רואים עלייה אך גם ירידה בשימוש בשם במרוצת השנים - סימן אולי לאינטגרציה טובה יותר, או להתמודדות עם תופעת ההגירה הלא חוקית שבה עשתה דנמרק צעדים מרשימים.