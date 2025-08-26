הקשר של ראש שב"כ לשעבר לפרשיית חטיפת שני ילדים בגרמניה

יורשת מסעדות סטייקים נאשמת כי שכרה את שירותיה של חברת אבטחה ישראלית, כדי לחטוף את שני ילדיה מאביהם. שמו של יעקב פרי עלה בדיון כמי שעומד לכאורה בראש החברה

שמו של ראש שב"כ לשעבר יעקב פרי עלה במהלך משפטה של יורשת רשת מסעדות סטייקים בגרמניה, כריסטינה בלוק, הנאשמת כי חטפה את ילדיה מהגרוש שלה. עורך הדין המייצג את אבי הילדים שאל את בלוק אם היא מכירה את ראש שב"כ והשר לשעבר יעקב פרי, שלטענתו עומד בראש קבוצת CGI שנשכרה לכאורה לחטוף את הילדים.

בלב הפרשה עומדת הטענה כי כריסטינה בלוק שכרה חברת אבטחה בין-לאומית לביצוע חטיפה אלימה וחוצת גבולות של שני ילדיה הצעירים. במהלכה הוברחו הילדים מדנמרק לגרמניה, בתמורה ל-7 מיליון יורו.

אם בלוק תורשע, היא צפויה לעונש של עד 10 שנות מאסר. יחד איתה עומדים עוד שישה בני אדם לדין, בהם ישראלי סוכן מודיעין לשעבר - שזוהה כטל שוהם. בפרשה הוזכרו שני ישראלים נוספים, שהספיקו לצאת מגרמניה לפני גל המעצרים. הם זוהו כדוד רם ברקאי וקרן טננבאום.

שלושת הסוכנים הישראלים לשעבר, שהם טננבאום וברקאי, הפילו לכאורה את אבי הילדים, לפני שגררו את בנו ובתו ליער, חצו נחל והכניסו אותם למכונית. פיהם של הילדים נאטמו עם סרט דביק ואחד מהם נקשר. לכאורה איימו עליהם: "תהיו בשקט, אחרת נהרוג אתכם".

בלוק טענה כי חברת האבטחה פעלה מרצונה החופשי, וכי אימה, שמתה כתשעה חודשים לפני החטיפה, מימנה את המבצע שעלה, ככל הנראה, מאות אלפי יורו ותוכנן במשך חודשים.

התיק נדון באולם בית משפט מאובטח ביותר השמור בדרך כלל למשפטי טרור, בשל אופי הדיונים, הכוללים לכאורה סוכני מודיעין ישראלים לשעבר.

בימים אלה פרי בן ה-81 אינו במצב בריאותי טוב, וכרגע נמצא באשפוז. מקורביו התייחסו לדברים ומסרו לכאן חדשות: "זו הזיה לחשוב שיעקב או החברה שבראשה עמד יהיו מעורבים באירוע מהסוג הזה. אנחנו ניתן תשובה מוסמכת ומלאה ברגע שיעקב ישוב לאיתנו".

פרי, ראש שב"כ לשעבר, כיהן כשר המדע, הטכנולוגיה והחלל מטעם מפלגת יש עתיד. לא נמסרה תגובה מטעמו לפרשה.