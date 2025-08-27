בעקבות מותו של בן 17: מהומות של מהגרים בשווייץ

בעקבות מותו של בן 17: מהומות של מהגרים בשווייץ
מאות צעירים התפרעו בעיר לוזאן. זאת לאחר שנער יליד קונגו נהרג כשנמלט מהמשטרה על גבי קטנוע גנוב. המשטרה עשתה שימוש בכדורי גומי כדי לפזר את המחאות
מחבר דב גיל-הר
Getting your Trinity Audio player ready...
מהומות בשווייץ
מהומות בשווייץ צילום: מסך

מותו של נער בן מהגרים שנמלט מהמשטרה עורר מחאות בלוזאן, העיר השלווה תמיד. כ-200 צעירים התפרעו בעיר השוויצרית שני לילות ברציפות - יידו אבנים, בקבוקי תבערה וזיקוקים, והציתו מכולות ופחי אשפה. המחאות מרוכזות ברובע פרלאז.

המחאות פרצו בעקבות מותו של נער בן 17 יליד קונגו שנמלט מהמשטרה על גבי קטנוע גנוב ביום ראשון ונהרג. על פי חקירות ראשוניות, הוא איבד שליטה על הרכב בזמן שנסע מעל פסי האטה במהירות מופרזת.

כלי תקשורת שוויצריים דיווחו כי המתפרעים גרמו נזק גם לאוטובוס תחבורה ציבורית בלוזאן. הם גם הקימו מחסומים עשויים מכולות ופסולת גדולה. דווח כי לוחמי אש נאלצו לכבות מספר שריפות.

שבעה בני אדם נעצרו, על פי הרשויות; לא היו נפגעים. שירותי החירום השתמשו בתותחי מים ובגז מדמיע. עדי ראייה דיווחו גם על שימוש בכדורי גומי, על פי דיווח של הרדיו והטלוויזיה השוויצרית (SRF).

עוד בנושא

תקיפה שוויץ דקירה אנטישמיות 2.3.24

אנטישמיות בשוויץ: יהודי נדקר ונפצע קשה בציריך

מפגין עם דגל פלסטין במהלך משחק של נבחרת ישראל עד גיל 19 באליפות העולם

עם דגל פלסטין: מפגין פרץ למשחק של נבחרת ישראל בכדורסל

תגיות |
בחירת העורכת
  • טאבו עונה 3 | פרק 4 מתמודדים עם אנורקסיה
    "אתה יושב מול הצלחת ובוכה" | טאבו - מתמודדי אנורקסיה
  • כדורגל
    אם כדורגל זה לא רווחי, למה עשירים קונים קבוצת כדורגל?
  • סעודה מהמטבח האתיופי
    מנה אפריקאית במטבח הישראלי?
  • כמה תעלה לכם חופשה בחו"ל בחגים? המדריך המלא לנזכרים בדקה ה-90
    המדריך לחופשה בדקה ה-90
  • שאלה טובה | הדס הרופאה
    הדס הגיעה לסורוקה בתת משקל, ושם הבינה מה הייעוד שלה

אולי יעניין אותך