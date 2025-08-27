מאות צעירים התפרעו בעיר לוזאן. זאת לאחר שנער יליד קונגו נהרג כשנמלט מהמשטרה על גבי קטנוע גנוב. המשטרה עשתה שימוש בכדורי גומי כדי לפזר את המחאות

בעקבות מותו של בן 17: מהומות של מהגרים בשווייץ

מותו של נער בן מהגרים שנמלט מהמשטרה עורר מחאות בלוזאן, העיר השלווה תמיד. כ-200 צעירים התפרעו בעיר השוויצרית שני לילות ברציפות - יידו אבנים, בקבוקי תבערה וזיקוקים, והציתו מכולות ופחי אשפה. המחאות מרוכזות ברובע פרלאז.

המחאות פרצו בעקבות מותו של נער בן 17 יליד קונגו שנמלט מהמשטרה על גבי קטנוע גנוב ביום ראשון ונהרג. על פי חקירות ראשוניות, הוא איבד שליטה על הרכב בזמן שנסע מעל פסי האטה במהירות מופרזת.

כלי תקשורת שוויצריים דיווחו כי המתפרעים גרמו נזק גם לאוטובוס תחבורה ציבורית בלוזאן. הם גם הקימו מחסומים עשויים מכולות ופסולת גדולה. דווח כי לוחמי אש נאלצו לכבות מספר שריפות.

שבעה בני אדם נעצרו, על פי הרשויות; לא היו נפגעים. שירותי החירום השתמשו בתותחי מים ובגז מדמיע. עדי ראייה דיווחו גם על שימוש בכדורי גומי, על פי דיווח של הרדיו והטלוויזיה השוויצרית (SRF).