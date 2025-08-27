נער בן 16 בארה"ב שם קץ לחייו - משפחתו תובעת את ChatGPT

נער בן 16 בארה"ב שם קץ לחייו - משפחתו תובעת את ChatGPT
הוריו של נער אמריקני בן 16 טוענים כי צ'אטבוט של ChatGPT העביר לבנם מסרים שעודדו אותו לשים קץ לחייו . בין היתר כתב הצ'אטבוט: "אחיך אולי אוהב אותך, אבל הוא פגש רק את הגרסה שלך שאתה מוכן להציג בפניו"
מחבר רם ברנדס
  • רם ברנדס
Getting your Trinity Audio player ready...
אדם ראיינה
אדם ראיינה צילום: צילום מסך

הורים לנער מקליפורניה ששם קץ לחייו הגישו תביעה נגד OpenAI בטענה כי הבינה המלאכותית ChatGPT שימשה את הנער בן ה-16 כמדריך לביצוע המעשה. כך דווח הלילה (רביעי) ברשת NBC האמריקנית.

לטענת הוריו של הנער אדם ראיינה, ששם קץ לחייו בחודש אפריל האחרון, בנם היה היום בחיים אם לא מערכת הבינה המלאכותית.

בכתב תביעה שאורכו כ-40 עמודים טוענים ההורים כי OpenAI והעומד בראשה סם אלטמן תיעדפו רווחים כספיים על פני בטיחות המשתמשים כשהשיקו את מודל  GPT-4o בשנה שעברה.

בתכתובת המוצגת בכתב התביעה אמר בין היתר הצ'אטבוט לאדם ראיינה: "אחיך אולי אוהב אותך, אבל הוא פגש רק את הגרסה שלך שאתה מוכן להציג בפניו". עוד המליץ ChatGPT לאדם ראיינה לא להיפתח בפני אימו לגבי הכאב שהוא חש. בתכתובת נכתב: "הבה נהפוך את המרחב הזה למקום הראשון בו מישהו באמת רואה אותך".

בחודש האחרון, OpenAI השיקו הנחיות חדשות לגבי בריאות הנפש, המיועדות לרסן את הצ'אטבוט ממתן עצות בעלות אופי אישי. במקביל ביצעה החברה שינויים על מנת למנוע ניסיונות פגיעה עצמית של המשתמשים.

עוד בנושא

עוקץ הקשישים

הנוכלים שמזייפים קולות עם בינה מלאכותית - וגונבים מאות אלפי שקלים מקשישים

עוקץ חדש ברשת משתמש בבינה מלאכותית - איך נזהרים ממנו?

עוקץ חדש ברשת משתמש בבינה מלאכותית - איך נזהרים ממנו?

תגיות |
בחירת העורכת
  • טיילור סוויפט עם טרוויס קלסי לאחר הצעת הנישואין
    תכתוב גם על זה אלבום? הזמרת המצליחה בעולם מאורסת
  • טאבו עונה 3 | פרק 4 מתמודדים עם אנורקסיה
    "אתה יושב מול הצלחת ובוכה" | טאבו - מתמודדי אנורקסיה
  • כמה תעלה לכם חופשה בחו"ל בחגים? המדריך המלא לנזכרים בדקה ה-90
    המדריך לחופשה בדקה ה-90
  • פרידריך ניטשה
    מחשבות על מסע חייו של הפילוסוף ניטשה לציון יום לכתו
  • כדורגל
    אם כדורגל זה לא רווחי, למה עשירים קונים קבוצת כדורגל?

אולי יעניין אותך