שני הרוגים ונפגעים רבים באירוע ירי בכנסייה במיניאפוליס

גבר לבוש שחורים פתח באש בכנסיית הבשורה. משטרת מיניאפוליס הכריזה כי אין איום פעיל נוסף על הקהילה וכי היורה נוטרל

לפחות שני הרוגים וכ-20 פצועים באירוע ירי שהתרחש היום (רביעי) בבית ספר קתולי במיניאפוליס שבמינסוטה, כך דווח בכלי תקשורת מקומיים. לפי הדיווחים, גבר לבוש שחורים הגיע לכנסיית הבשורה בדרום מיניאפוליס ופתח באש לעבר הנוכחים.

הדיווחים מדברים על שני הרוגים וכעשרים פצועים באירוע. עיריית מיניאפוליס הודיעה כי התוקף נוטרל ופרסמה הודעה רשמית: "קיים מצב משטרתי פעיל בכנסיית הבשורה. אין איום פעיל על הקהילה בשלב זה. התוקף נוטרל".

מושל מינסוטה טים וולז, שעודכן על האירוע, פרסם הודעה בה ציין כי הירי התרחש בתוך בית ספר קתולי והוסיף: "אני מתפלל למען הנפגעים באירוע". זהו אירוע מתפתח וצוותי החירום ממשיכים לפעול בזירה.

הרשויות טרם אישרו רשמית את מספרי הנפגעים שדווחו בתקשורת המקומית. לפי כלי התקשורת המקומיים, גבר לבוש שחורים הגיע לכנסייה ופתח באש לעבר הנוכחים. על פי הדיווחים הראשוניים, כעשרים אנשים נפגעו כתוצאה מהירי ושני אנשים נהרגו.