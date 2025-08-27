דיווח

שני הרוגים ונפגעים רבים באירוע ירי בכנסייה במיניאפוליס

שני הרוגים ונפגעים רבים באירוע ירי בכנסייה במיניאפוליס
גבר לבוש שחורים פתח באש בכנסיית הבשורה. משטרת מיניאפוליס הכריזה כי אין איום פעיל נוסף על הקהילה וכי היורה נוטרל
מחבר איתמר מרגלית
  • איתמר מרגלית
Getting your Trinity Audio player ready...
זירת הירי במיניאפוליס
זירת הירי במיניאפוליס צילום: AP

לפחות שני הרוגים וכ-20 פצועים באירוע ירי שהתרחש היום (רביעי) בבית ספר קתולי במיניאפוליס שבמינסוטה, כך דווח בכלי תקשורת מקומיים. לפי הדיווחים, גבר לבוש שחורים הגיע לכנסיית הבשורה בדרום מיניאפוליס ופתח באש לעבר הנוכחים.

הדיווחים מדברים על שני הרוגים וכעשרים פצועים באירוע. עיריית מיניאפוליס הודיעה כי התוקף נוטרל ופרסמה הודעה רשמית: "קיים מצב משטרתי פעיל בכנסיית הבשורה. אין איום פעיל על הקהילה בשלב זה. התוקף נוטרל".

מושל מינסוטה טים וולז, שעודכן על האירוע, פרסם הודעה בה ציין כי הירי התרחש בתוך בית ספר קתולי והוסיף: "אני מתפלל למען הנפגעים באירוע". זהו אירוע מתפתח וצוותי החירום ממשיכים לפעול בזירה.

הרשויות טרם אישרו רשמית את מספרי הנפגעים שדווחו בתקשורת המקומית. לפי כלי התקשורת המקומיים, גבר לבוש שחורים הגיע לכנסייה ופתח באש לעבר הנוכחים. על פי הדיווחים הראשוניים, כעשרים אנשים נפגעו כתוצאה מהירי ושני אנשים נהרגו. 

עוד בנושא

זירת הירי בעיר ארברו, שוודיה

10 הרוגים באירוע ירי בבית ספר בשוודיה

רהט, ארכיון

מבחן הבגרות הופסק בגלל ירי בבית הספר, הרקע - נקמת דם

תגיות |
בחירת העורכת
  • טיילור סוויפט עם טרוויס קלסי לאחר הצעת הנישואין
    תכתוב גם על זה אלבום? הזמרת המצליחה בעולם מאורסת
  • טאבו עונה 3 | פרק 4 מתמודדים עם אנורקסיה
    "אתה יושב מול הצלחת ובוכה" | טאבו - מתמודדי אנורקסיה
  • כמה תעלה לכם חופשה בחו"ל בחגים? המדריך המלא לנזכרים בדקה ה-90
    המדריך לחופשה בדקה ה-90
  • פרידריך ניטשה
    מחשבות על מסע חייו של הפילוסוף ניטשה לציון יום לכתו
  • כדורגל
    אם כדורגל זה לא רווחי, למה עשירים קונים קבוצת כדורגל?

אולי יעניין אותך